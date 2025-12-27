川普關稅重擊 美國耶誕節中國商品大量消失

美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞在白宮舉行點燈儀式。（路透）

耶誕假期氛圍濃厚，美國街頭雖然燈火通明，但今年的耶誕節卻透著一股前所未有的「寒意」，受到美國總統川普關稅政策影響，從「世界耶誕工廠」中國義烏到美國紐約曼哈頓的禮品店，一場關於節日成本與生存邊緣的拉鋸戰正激烈上演。

綜合外媒報導，供應全球8成耶誕商品的中國浙江省義烏市，往年繁忙的訂單季今年卻意外提早結束，面對高昂關稅牆，當地商家為了生存被迫「另闢蹊徑」，不少供應商將原本整裝出口的耶誕老人模型拆解，將頭部、四肢與軀幹分別運往東南亞重新組裝並貼標，試圖透過這種「五馬分屍」式的迂迴轉運、躲避關稅。

然而，這種策略並非長久之計。許多小商家感嘆，由於美國客戶因價格飆漲而大幅削減訂單，部分工廠早在七月便進入「寒假」，有商家直言，若維持原價將面臨倒閉，若轉嫁成本則訂單「清零」，耶誕產業面臨前所未有的危機。

數據顯示，美國每年有近1億戶家庭在節日期間擺放耶誕樹，其中約八成是人造樹，而這些人造樹高達9成產自中國，今年耶誕樹價格整體上漲10%至15%讓消費者望而卻步。

有趣的是，這道關稅牆讓原本美國本土「真樹」農場迎來春天，由於人造樹價格暴漲且供應吃緊，不少美國家庭數十年來首次轉向選購本地耶誕樹，這也成為近一年承受沉重壓力的美國農業中，少見的正面訊號。

從義烏工廠被迫將耶誕老人「五馬分屍」以求生，到美國貨架上日益昂貴甚至消失的中國禮品，這場關稅戰已實質改變全球耶誕節樣貌，原本象徵團圓與喜悅的節日，彷彿變成進出口商的數字博弈與消費者的經濟負擔。

中國義烏有「世界聖誕工廠」之稱。（路透）

