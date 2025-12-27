為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    60年傳統！日本屋久島獼猴圍營火烤地瓜迎新年

    2025/12/27 15:13 編譯孫宇青／綜合報導
    日本猴子中心每年年底都會為屋久島獼猴升營火烤地瓜，是當地延續60年的傳統。（擷取自《每日新聞》網站）

    日本愛知縣犬山市的「日本猴子中心」飼養超過60多種、800多隻猴子，是世界首屈一指的靈長類動物園。那裡有著一項延續60多年的「暖心」傳統，讓屋久島獼猴圍著營火取暖，眾多遊客特地前往同樂。

    《每日新聞》27日報導，從12月22日起，遊客可以在日本猴子中心觀看屋久島獼猴圍著篝火取暖，該園區大約有110隻屋久島獼猴，牠們比日本獼猴體型更小、更圓潤，因其原生地為鹿兒島縣屋久島而得名。

    在正式向公眾開放前的一年一度媒體見面會上，可以看到牠們圍坐在營火旁，懶洋洋地烤著背和肚子，看起來昏昏欲睡。

    這項傳統始於1959年。當時，強颱伊勢灣襲擊該地區，工作人員在木曾川上用漂流木生起一堆營火。好奇的小猴子走了過來，後來猴子的父母也過來取暖。這項傳統已經傳承8代。

    活動將於每週六、日及假日（包括2026年頭三天）上午11時半至下午2時向公眾開放，持續至1月31日。如遇惡劣天氣，活動可能取消。每天下午2時，工作人員還會為猴子們提供營火烤地瓜。

