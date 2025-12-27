為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    釣魚台驚見貨輪名叫「日本去死」！日媒曝周邊還有中國4船艦

    2025/12/27 14:28 即時新聞／綜合報導
    釣魚台周邊海域驚見「日本去死」貨輪。（取自MarineTraffic網站）

    釣魚台周邊海域驚見「日本去死」貨輪。（取自MarineTraffic網站）

    日媒透過船舶資訊網指出，26日釣魚台周邊海域出現一艘名叫「日本去死」（F**K JAPAN）的貨輪，研判是透過「身分偽裝（Spoofing）」手法隱藏身分。此外，根據數據顯示，截至26日下午5時，釣魚台周邊海域，除了該艘貨輪，另有4隻中國海警局的船艦。

    根據《產經新聞》報導，根據 MarineTraffic網站顯示的AIS數據資料，該貨輪全長113公尺、寬16公尺，目的地為中國福建省漳州市。預計抵達時間顯示為已過去的2025年7月26日晚間8時。截至26日下午5時，釣魚台周邊海域共有該貨輪與中國海警局的4隻船艦。

    報導指出，該船分配到的「海上移動業務識別碼（MMSI）」為「415280712」，但國際海事組織（IMO）的資料庫中查無紀錄。識別碼的前3位數代表國家或地區編號，「414」代表中國、「416」代表台灣，而「415」則是目前不存在的編號。

    海上保安廳相關人士透露：「該船自22日以來，從未在該處實際出現過」，證實並未在現地發現該船。該人士並表示：「尚不清楚是何人、在何處進行偽裝」。根據歐洲太空總署（ESA）衛星影像顯示，釣魚台以北海域也未發現任何船影。

    MarineTraffic的負責人表示：「極有可能是身分偽裝，正作為虛假訊號處理隱藏程序」。該公司指出：「該船的座標完全沒有變動，判定為常理下不可能出現的訊號。AIS是可以偽裝的，目前正在調查訊號是從何處發出的」。已知在疑似切斷海底電纜的貨輪等案例中，常會使用AIS偽裝手段。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播