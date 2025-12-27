釣魚台驚見貨輪名叫「日本去死」！日媒曝周邊還有中國4船艦

釣魚台周邊海域驚見「日本去死」貨輪。（取自MarineTraffic網站）

日媒透過船舶資訊網指出，26日釣魚台周邊海域出現一艘名叫「日本去死」（F**K JAPAN）的貨輪，研判是透過「身分偽裝（Spoofing）」手法隱藏身分。此外，根據數據顯示，截至26日下午5時，釣魚台周邊海域，除了該艘貨輪，另有4隻中國海警局的船艦。

根據《產經新聞》報導，根據 MarineTraffic網站顯示的AIS數據資料，該貨輪全長113公尺、寬16公尺，目的地為中國福建省漳州市。預計抵達時間顯示為已過去的2025年7月26日晚間8時。截至26日下午5時，釣魚台周邊海域共有該貨輪與中國海警局的4隻船艦。

報導指出，該船分配到的「海上移動業務識別碼（MMSI）」為「415280712」，但國際海事組織（IMO）的資料庫中查無紀錄。識別碼的前3位數代表國家或地區編號，「414」代表中國、「416」代表台灣，而「415」則是目前不存在的編號。

海上保安廳相關人士透露：「該船自22日以來，從未在該處實際出現過」，證實並未在現地發現該船。該人士並表示：「尚不清楚是何人、在何處進行偽裝」。根據歐洲太空總署（ESA）衛星影像顯示，釣魚台以北海域也未發現任何船影。

MarineTraffic的負責人表示：「極有可能是身分偽裝，正作為虛假訊號處理隱藏程序」。該公司指出：「該船的座標完全沒有變動，判定為常理下不可能出現的訊號。AIS是可以偽裝的，目前正在調查訊號是從何處發出的」。已知在疑似切斷海底電纜的貨輪等案例中，常會使用AIS偽裝手段。

