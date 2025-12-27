為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    狂男持AK-47超市「瘋狂掃射」 顧客員工逃竄畫面曝

    2025/12/27 14:57 即時新聞／綜合報導
    槍手持槍在超市內不斷開槍，貨架上的各種貨品都被槍手損毀。（圖擷取自 X）

    槍手持槍在超市內不斷開槍，貨架上的各種貨品都被槍手損毀。（圖擷取自 X）

    烏克蘭東部頓涅茨克俄羅斯占領地區日前發生一起槍擊事件，1名男子手持AK-47步槍在超市內開火，現場工作人員與顧客嚇得四處逃竄，警方獲報後將嫌犯制伏逮捕，所幸無人傷亡。

    綜合外媒報導，從流出的監視器畫面可以看到，槍手持槍在超市內不斷開槍，貨架上的各種貨品都被槍手損毀，員工與顧客當場逃離，幾名警察到場後，持手槍喝令槍手投降，槍手也丟掉武器，警方便一擁而上將槍手制伏。

    員工事後受訪時表示，當時聽到槍聲不斷響起，便按下緊急按鈕，成功通報警方後便逃離現場，警方表示，收到通報後趕往現場，發現槍手在對貨架射擊，1名警察朝嫌犯開火後迅速逼近，並成功迫使對方丟下手中的武器，並將其逮捕，整起事件沒有平民與警察受傷，行動的警員也在後續被頒發英勇勳章，目前嫌犯的作案動機仍在調查中。

