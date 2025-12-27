遺愛人間！日男癌末離世遺言引3億人觀看 大量捐款湧進癌症機構

日本22歲男子中山奏琉因癌末離世，遺言吸引3.6億人觀看，讓日本癌症機構收到大量捐款。（圖擷自「Ｘ」）

真的是遺愛人間！日本北海道札幌市22歲男子中山奏琉，因癌症末期於今年10月12日離世，而他所留下的遺言已吸引3.6億人觀看，日本癌症機構也陸續收到各界捐款。

據《讀賣新聞》報導，原本就讀於北海道大學的中山奏琉，於2023年10月因背部腫塊驗出了罕見癌症，日本每年大約只有20例，他雖然接受各種治療但病情還是不斷惡化。

在這種情況下，中山奏琉開始以幽默、坦然的態度在X與部落格分享心情，例如他曾說過自己開始期待來生，並笑稱玩遊戲所花費的體力比他想像中更多

今年9月，中山奏琉被醫院告知只剩1個月左右的生命，隨即送入安寧病房，10月10日他在X發文，透露自己也許差不多該走了，過了2天就傳出他離世的消息。

另外，中山奏琉的X帳號於14日發布新文章，內容為「グエー死んだンゴ（咕欸，我死了）」，「グエー」為日本網路俚語，模仿死前所發出的聲音，通常是用在自嘲或幽默的語境中，這段文字應是中山奏琉生前在X設置的預約發文。

中山奏琉的遺言至今引來數億人悼念，其所就醫的北海道癌症中心由「國立病院機構」營運，這間機構今年原先都沒有收到任何捐款，但從10月至11月為止，一共湧入1248筆捐贈，總金額為521萬8000日圓（約新台幣104萬元）。

至於日本東京公益財團法人癌症研究會，則收到2400多筆捐款、金額逾1000萬日圓（約新台幣200萬）；由諾貝爾生理學或醫學獎得主大隅良典所創立的「大隅基礎科學創成財團」，也收到約2000筆共1100萬日圓（約新台幣220萬元）的捐贈。

日本新潟青陵大學社會心理學教授碓井真史指出，社群媒體很容易讓用戶感到與他人存在個人連結，因此有許多網友在看到中山奏琉的遺言後，會覺得像是自己的朋友過世一樣，進而促成日本少見的捐款熱潮。

