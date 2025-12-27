為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    澤倫斯基將赴美會川普 基輔遭俄羅斯大規模攻擊

    2025/12/27 11:42 中央社
    烏克蘭空軍宣布全國進入空中警戒狀態，並稱無人機和飛彈正在包括基輔在內的多個地區上空活動，圖為人們在基輔地鐵站躲避空襲情形。（法新社）

    烏克蘭官員表示，首都基輔今天清晨遭俄羅斯大規模攻擊，市區傳出爆炸聲，防空系統已啟動運作，烏克蘭軍方指出有飛彈襲來。

    這起俄羅斯行動發生在烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預計與美國總統川普在美國會晤前夕。澤倫斯基表示，雙方將商討一項協議的細節，以解決俄烏交戰近4年的戰爭。

    路透社記者表示，基輔的防空系統正在啟動運作，非官方Telegram頻道則通報出現爆炸聲響。烏克蘭軍方Telegram頻道指出，有巡弋飛彈與彈道飛彈朝基輔射出。

    基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在通訊軟體Telegram上表示：「首都發生爆炸聲。防空部隊正在運作。請待在避難所內！」

    烏克蘭空軍也在今天凌晨發布全國防空警報，並在社群媒體發文表示，無人機與飛彈正在飛越多個烏克蘭地區，包括首都在內。

    法新社駐基輔記者聽到數起震耳欲聾的爆炸聲，有些伴隨強烈閃光，將地平線映照成橘紅色。

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預計與美國總統川普在美國會晤。澤倫斯基表示，雙方將商討一項協議的細節，以解決俄烏交戰近4年的戰爭。（法新社）

