耶誕購物潮風向轉 美國消費者精打細算、二手店成新寵

美國假期購物潮，「二手店、折扣賣場」成為消費者新寵。（示意照）。（美聯社）

美國耶誕節前採購高峰落幕，不再只是單純消費狂潮，最新數據顯示，儘管今年假期整體消費金額仍高於去年，但在經濟前景不安、物價上揚與關稅影響下，消費者在滿足節日需求與控制預算間尋求平衡，轉向折扣、二手通路，成為新的消費熱點。

根據《美聯社》 報導，以Visa與Mastercard的統計，今年截至耶誕節後的刷卡與現金消費金額仍超越去年，不過人潮分布已出現變化。行動數據分析公司Placer.ai指出，越來越多消費者捨棄百貨公司，改逛二手店或折扣賣場，以傳統百貨為例，雖在節日前一週人潮翻倍，但相較去年同期仍下滑超過一成，服飾與電子產品銷售成長有限，顯示受進口關稅影響不小，反觀連鎖折扣百貨公司「TJ Maxx」與二手商店，節前人流年增幅度分別達八成與一成，成為今年的假期黑馬。



過去被視為「省錢選項」的二手商店，如今成了不少消費者的主流選擇。Placer.ai 指出，2025年下半年起，二手店來客數年增至少一成，顯示經濟與環保意識同步發酵，值得注意的是，二手店客群結構也在改變，大型連鎖二手品牌Savers Value Village表示，美國市場銷售年增逾一成，年輕族群與高收入客層占比持續上升，呈現「消費降級、客群升級」的現象。

另一個明顯變化則是「退貨率下降」，數位分析平台Adobe Analytics指出，假期前六週的退貨率較去年同期下滑，反映消費者下單前做足功課，也更嚴守購物清單，11月初至12月中，線上銷售年增6%，退貨卻減少2.5%，不過，專家預期12月26日至年底仍將迎來退貨高峰，之後延續至1月上旬。

美國今年耶誕假期消費並未縮水，而是「換了方式」，在不穩定的經濟環境下，精打細算、重視性價比與實用性，成為消費者的共同關鍵字，也預示零售市場面臨更嚴峻挑戰。

