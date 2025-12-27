為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    耶誕購物潮風向轉 美國消費者精打細算、二手店成新寵

    2025/12/27 12:30 即時新聞／綜合報導
    美國假期購物潮，「二手店、折扣賣場」成為消費者新寵。（示意照）。（美聯社）

    美國假期購物潮，「二手店、折扣賣場」成為消費者新寵。（示意照）。（美聯社）

    美國耶誕節前採購高峰落幕，不再只是單純消費狂潮，最新數據顯示，儘管今年假期整體消費金額仍高於去年，但在經濟前景不安、物價上揚與關稅影響下，消費者在滿足節日需求與控制預算間尋求平衡，轉向折扣、二手通路，成為新的消費熱點。

    根據《美聯社》 報導，以Visa與Mastercard的統計，今年截至耶誕節後的刷卡與現金消費金額仍超越去年，不過人潮分布已出現變化。行動數據分析公司Placer.ai指出，越來越多消費者捨棄百貨公司，改逛二手店或折扣賣場，以傳統百貨為例，雖在節日前一週人潮翻倍，但相較去年同期仍下滑超過一成，服飾與電子產品銷售成長有限，顯示受進口關稅影響不小，反觀連鎖折扣百貨公司「TJ Maxx」與二手商店，節前人流年增幅度分別達八成與一成，成為今年的假期黑馬。

    過去被視為「省錢選項」的二手商店，如今成了不少消費者的主流選擇。Placer.ai 指出，2025年下半年起，二手店來客數年增至少一成，顯示經濟與環保意識同步發酵，值得注意的是，二手店客群結構也在改變，大型連鎖二手品牌Savers Value Village表示，美國市場銷售年增逾一成，年輕族群與高收入客層占比持續上升，呈現「消費降級、客群升級」的現象。

    另一個明顯變化則是「退貨率下降」，數位分析平台Adobe Analytics指出，假期前六週的退貨率較去年同期下滑，反映消費者下單前做足功課，也更嚴守購物清單，11月初至12月中，線上銷售年增6%，退貨卻減少2.5%，不過，專家預期12月26日至年底仍將迎來退貨高峰，之後延續至1月上旬。

    美國今年耶誕假期消費並未縮水，而是「換了方式」，在不穩定的經濟環境下，精打細算、重視性價比與實用性，成為消費者的共同關鍵字，也預示零售市場面臨更嚴峻挑戰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播