中國出手整治網紅！ 明確禁止傳播「躺平、拜金」

中國中央網信辦發布「關於規範網路名人帳號行為管理的通知」，明確禁止躺紅擺爛、炫富拜金。（路透）

中國中央網絡安全和信息化委員會辦公室（中央網信辦），26日發布「關於規範網路名人帳號行為管理的通知」，明確禁止網紅傳遞躺紅擺爛、炫富拜金的行為。

中國中央網信辦對網紅的不當行為統整為13點，首先是「傳播低俗內容」，亦即使用污言穢語、粗鄙表達，以打擦邊球、使用暗語等方式傳播性暗示等媚俗內容。

第2點為「宣揚不良價值導向」，也就是宣揚「躺平擺爛」、「頹廢厭世」、「炫富拜金」等違背社會主義核心價值的不良思想，鼓吹極端偏激情緒並販賣焦慮。

第3則是「打造審醜不良人設」．網信辦強調這類型包括「以醜為美」、自我矮化等違背公序良俗的人設，以及惡意行銷前科犯、黑社會等身份，挑戰大眾認知底線。

第4點為「傳播不實訊息」，亦即杜撰個人經歷、仿冒身份，傳播偽科普、偽史學等偽知識，或者是在沒有標註的情況下透過編造劇情、擺拍來騙取觀眾。

第5點「歪曲解讀政策和公共事件」，對於國家政策方針和法規斷章取義或做出對立解讀，傳播未經證實的訊息，進而拼湊剪輯扭曲公共事件原因、細節、進展，甚或發起所謂民意投票調查，損害共產黨和政府公信力。

第6點是「鼓動群體對立」，以不當方式連結地方、民族、性別、職業等訊息，標籤化、污名化炒作社會熱門事件，挑動網友互相謾罵並製造社會矛盾對立。

後續幾點分別為「隨意開盒掛人（公開個資）」、「組織約架論戰」、「以代理維權為理由徵集負面線索」、「號召粉絲聚集」、「實施利益要挾」、「展開無資質運作（例如炒股、醫療）」、「隱蔽從事黑灰產業（例如詐騙、賭博）」。

