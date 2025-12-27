暴風雪襲擊美國 假期旅遊高峰數千航班遭取消

美國紐約拉瓜地亞機場（LGA），因冬季風暴影響，數百航班被取消。（彭博社）

美國東北部在假期旅遊高峰之際迎來強烈冬季風暴，惡劣天候重創空中交通，全美數千架次航班被迫取消或延誤，多座機場陷入混亂，航空公司與政府單位呼籲旅客提前掌握航班動態，並避免不必要的外出行程。

綜合外媒報導，根據航班追蹤網站FlightAware統計，截至週五晚間，全美已有約1600架航班取消，另有超過7400架次延誤。受影響最嚴重的機場集中在紐約都會區，包括約翰·甘迺迪國際機場、紐華克自由國際機場與拉瓜地亞機場；波士頓、芝加哥以及加拿大多倫多的航班也同樣受到波及。

氣象局已發布冬季風暴警報，各大機場也透過社群平台提醒旅客，務必即時向航空公司確認航班狀況，地方政府同步提高警戒，紐約州長表示，民眾應避免非必要移動，若必須出門，務必提前規劃、放慢行程並預留充足時間。

這是紐約市本季第二波顯著降雪，市長呼籲開車上班的市民提早返家或改搭大眾運輸，市府已部署鏟雪車，準備展開清除作業，盼降低暴風雪對城市運作與返鄉旅客的衝擊。

A winter storm will be impacting several areas of the state starting this afternoon.



I encourage everyone to monitor local forecasts and avoid unnecessary travel. If you have to travel, plan ahead, take it slow, and leave plenty of time to get to where you need to go safely. — Governor Kathy Hochul （@GovKathyHochul） December 26, 2025

因航班變動，旅客受影響。（彭博社）

