    首頁 > 國際

    暴風雪襲擊美國 假期旅遊高峰數千航班遭取消

    2025/12/27 11:43 即時新聞／綜合報導
    美國紐約拉瓜地亞機場（LGA），因冬季風暴影響，數百航班被取消。（彭博社）

    美國東北部在假期旅遊高峰之際迎來強烈冬季風暴，惡劣天候重創空中交通，全美數千架次航班被迫取消或延誤，多座機場陷入混亂，航空公司與政府單位呼籲旅客提前掌握航班動態，並避免不必要的外出行程。

    綜合外媒報導，根據航班追蹤網站FlightAware統計，截至週五晚間，全美已有約1600架航班取消，另有超過7400架次延誤。受影響最嚴重的機場集中在紐約都會區，包括約翰·甘迺迪國際機場、紐華克自由國際機場與拉瓜地亞機場；波士頓、芝加哥以及加拿大多倫多的航班也同樣受到波及。

    氣象局已發布冬季風暴警報，各大機場也透過社群平台提醒旅客，務必即時向航空公司確認航班狀況，地方政府同步提高警戒，紐約州長表示，民眾應避免非必要移動，若必須出門，務必提前規劃、放慢行程並預留充足時間。

    這是紐約市本季第二波顯著降雪，市長呼籲開車上班的市民提早返家或改搭大眾運輸，市府已部署鏟雪車，準備展開清除作業，盼降低暴風雪對城市運作與返鄉旅客的衝擊。

    因航班變動，旅客受影響。（彭博社）

