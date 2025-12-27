為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    川澤會晤前夕　俄羅斯控烏克蘭企圖「破壞」談判

    2025/12/27 03:30 中央社

    俄羅斯今天指控烏克蘭企圖「破壞」有關美國提出結束其軍事行動計畫的談判，表示基輔本週提出的文件內容與美俄協商版本「根本上有所不同」。

    法新社報導，俄羅斯外交部副部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）表示：「我們是否能完成最後衝刺並達成協議，將取決於我們自身的努力，以及對方的政治意願。」

    他表示，基輔及其支持者，尤其是歐盟內部那些不贊成達成協議的人，已加大力道試圖破壞談判。

    烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）預計28日前往佛羅里達州與美國總統川普會面，以討論他提出的新版美國方案。

    雷雅布可夫說：「如果無法妥善解決這場危機的根本問題，要達成最終協議將完全不可能。」

    他表示，任何協議必須維持在川普與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）8月會晤時所確立的框架內，否則將「無法達成任何協議」。

    雷雅布可夫說：「這項計畫，如果可以這麼稱呼的話，與我們於12月初與美方共同擬定的27點內容根本上有所不同。」

    根據澤倫斯基公布的新版20點方案，目前將凍結前線，但烏克蘭可能從東部撤軍，並在當地設立非軍事化緩衝區。（編譯：徐睿承）1141227

