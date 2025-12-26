為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    調查：美國人對跨年派對敬而遠之 寧願獨處追劇滑手機

    2025/12/26 22:55 中央社
    迎接跨年，時報廣場湧入大批遊客，瀰漫著歡樂氣氛。（路透資料照）

    迎接跨年，時報廣場湧入大批遊客，瀰漫著歡樂氣氛。（路透資料照）

    一項調查結果顯示，許多美國人計劃跨年夜追劇或滑手機，甚至早早上床睡覺，而不是跟親友聚會共度。2/3的人打算完全跳過慶祝活動。

    「紐約郵報」（New York Post）報導，別提香檳和五彩紙花了，這個跨年夜，美國人寧可在家看Netflix放鬆一下。

    根據社群網路應用程式Sunny對3000人所作調查，只有24%的人希望迎接2026年的時候有親友或是所愛的人一起慶祝。

    高達35%的人計劃留在家裡追熱門影集「怪奇物語」（Stranger Things）的大結局，20%打算早早上床睡覺，還有10%會在新年倒數時分滑手機看社群媒體。

    美國人2025年有多不愛出門聚會？調查顯示，每4位受訪者中就有一位表示，寧願去看牙醫也不想參加派對；甚至有1/5的人堅稱，與其夜晚出門找樂子，不如接受根管治療。這調查結果聽了都令人牙痛。

    不過Z世代似乎反其道而行。這個最年輕成年族群當中有36%表示，12月31日出門迎接新年讓人樂翻天。但是其他年齡層則意興闌珊。

    造成這種現象的原因為何？問卷設計者認為，那是螢幕成癮日益嚴重使然。

    Sunny的行為科學負責人、心理學家史密斯（Iain Smith）解釋：「我們正在從社會性的靈長類動物演化成為跟螢幕互動的哺乳類動物，跨年夜將這現象展露無遺。」

    他表示，調查結果凸顯與日俱增的「派對赤字」（party deficit）趨勢。

    史密斯說：「但美國不只是對派對興趣缺缺，我們的社交能力正在流失。」

