幫小三取得仇人前科個資 日本檢察官慘遭免職

圖為大阪地方檢察廳外觀。（法新社）

日本1名已婚的地方檢察官利用職務之便，查詢某特定人士前科紀錄並將之外洩給交往對象，被以違反公務員保密義務的罪名起訴，經簡易判決裁罰30萬日圓（約台幣6萬元），並被日本法務省免職，為日本自2010年大阪地檢特搜部竄改證據醜聞以來，首度有檢察官因職務行為被懲戒免職。

日媒26日報導，這名已婚上網交友還外洩個資的男檢座，是35歲、埼玉地方檢察廳檢察官阿南健人。阿南在2017年12月被任命為檢察官，歷任東京地檢與大阪地檢等地，今年4月調任埼玉地檢；而前科紀錄外洩案則發生在去年6月，他任職的靜岡地檢沼津支部。

阿南當時藉職務之便，取得與其交往對象有過節的某特定人士的前科紀錄、以紙筆紀錄下來，然後交給他當時交往的女子。根據了解，已婚的阿南在這名他透過相親app認識的交往對象面前，一直假裝未婚。

今年10月底，外洩事件因阿南的交往對象向當局舉報而曝光；該女宣稱並未要求阿南提供相關前科資訊，而坦誠犯案的阿南則說，他只是希望讓交往對象覺得他「靠得住」。

