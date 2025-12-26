為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    幫小三取得仇人前科個資 日本檢察官慘遭免職

    2025/12/26 20:43 編譯張沛元／綜合報導
    圖為大阪地方檢察廳外觀。（法新社）

    圖為大阪地方檢察廳外觀。（法新社）

    日本1名已婚的地方檢察官利用職務之便，查詢某特定人士前科紀錄並將之外洩給交往對象，被以違反公務員保密義務的罪名起訴，經簡易判決裁罰30萬日圓（約台幣6萬元），並被日本法務省免職，為日本自2010年大阪地檢特搜部竄改證據醜聞以來，首度有檢察官因職務行為被懲戒免職。

    日媒26日報導，這名已婚上網交友還外洩個資的男檢座，是35歲、埼玉地方檢察廳檢察官阿南健人。阿南在2017年12月被任命為檢察官，歷任東京地檢與大阪地檢等地，今年4月調任埼玉地檢；而前科紀錄外洩案則發生在去年6月，他任職的靜岡地檢沼津支部。

    阿南當時藉職務之便，取得與其交往對象有過節的某特定人士的前科紀錄、以紙筆紀錄下來，然後交給他當時交往的女子。根據了解，已婚的阿南在這名他透過相親app認識的交往對象面前，一直假裝未婚。

    今年10月底，外洩事件因阿南的交往對象向當局舉報而曝光；該女宣稱並未要求阿南提供相關前科資訊，而坦誠犯案的阿南則說，他只是希望讓交往對象覺得他「靠得住」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播