現代版「修女也瘋狂」!義大利修女分享日常爆紅 動機只因這句話

義大利一群修女拍片分享日常生活成了網紅。

一群住在義大利山村的修女，多年來一直過著離群索居的單調生活，但最近意外在社群媒體上爆紅，而促成這群「修女網紅」的，是一名高齡98歲修女的一句話：「我們在這裡無所事事，人生毫無意義」。

英國《衛報》25日報導，這22名修女住在義大利阿布魯佐大區（Abruzzo）拉亞諾鎮（Raiano），一間由天主教拉瓦斯科修會（Ravasco congregation）管理的安養院，日復一日維持黎明即起、禱告、上禮拜堂、吃午飯，然後或許會在下午空閒時看點書的規律生活。不過，院內最年長的98歲修女基亞拉（Maria Chiara）一句話，改變了多年來這種單調生活，也點亮自己的生活。

在安養院工作的45歲修女希梅尼斯（Sister Nayiby Jimenez）說，「基亞拉姊妹開始感覺情緒低落，她會說『我們在這裡無所事事，我的生活感覺毫無意義』」。於是，身為院裡最年輕的她，在院長同意下，開始拍攝影片介紹院內修女的日常生活，同時提供屬靈的引導。

7月先在臉書試水溫：貼出第一支影片，由97歲修女格拉齊亞（Maria Grazia）談「服從與信任」，立刻吸引數千次觀看，追蹤者衝到7000人，甚至比拉亞諾鎮人口還多。她們趁著這股氣勢也在Instagram和Threads開帳號，影片也多了配樂和幽默感，鎖定年輕觀眾。現在這三個平台總計有14萬5000多人追蹤，單支影片觀看數動輒破百萬次。希梅尼斯說：「這一切完全出乎意料。」

最受歡迎的片段包括，修女們輪流把寫著「壓力」、「焦慮」、「自私」、「冷漠」等負面字眼的紙箱丟出窗外，由基亞拉的一段警世語結尾：「把讓我們難過的，都丟掉，主希望我們快樂。」這些影片吸引數千封訊息，許多人請託代禱，修女每人都有一本冊子，據稱每本記錄200多個請求代禱的人名字，她們會親自一一回覆。

這群修女為了拍片，會事先一起構思腳本，而且固定在每天清晨5點上架，希梅尼斯說，因為「大家醒來的第一件事就是滑手機」，她偶爾也會請人工智慧聊天機器人提供點子。

從羅馬前來探視的修女曼奇尼（Sister Maria Grazia Mancini）說，許多修女經過奉獻良多的「使徒式生活」後，會在某個時間點覺得自己被遺忘，這場社群實驗，讓她們有機會表達美好的事物，散播正面訊息，「讓我們能抵擋有時圍繞我們的邪惡」。

