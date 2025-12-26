「川普級戰艦」聲勢浩大 專家：恐促中國加速研發反艦武器

川普22日公布「川普級戰艦」建造計畫，但連日來各路專家一致不看好。（法新社）

美國總統川普近日宣布建造新型「川普級」戰艦的計畫，但美國電視頻道《CNBC》及香港《南華早報》皆在26日指出，該計畫與美國數十年來的海軍戰略和技術變革互相衝突，即使技術上可行，成本也高得令人卻步。還有人批評這只是好大喜功的舉動，甚至可能促使中國加速反艦彈道飛彈計畫。

CNBC指出，川普宣稱「川普級」戰艦將是「速度最快、體型最大，威力是以往任何戰艦的100倍」，有助於維護美國軍事優勢，並令全世界的美國敵人膽寒，但顯而易見的是，戰艦已過時數十年，雖曾以強大的火砲實力稱霸海洋，但如今早已被航艦和配備長程飛彈的現代驅逐艦取代。美軍最後一型戰艦「愛阿華級」（Iowa Class）建造於1940年代，最後一艘也已退役近30年。

請繼續往下閱讀...

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）資深研究員坎西恩直言，川普級戰艦的設計週期過長、成本過高，並與海軍目前分散火力、降低脆弱性的戰略背道而馳，未來的政府應該會在首艘艦艇下水前就取消該計畫，「這艘船永遠不會下水」。新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院學者盧福偉形容這項計畫更像「聲望工程」，並以日本二次世界大戰期間建造的巨型戰艦「大和號」和「武藏號」為例指出，其體積宛如「炸彈磁鐵」，在發揮作用前就會被艦載機擊沉。

華府智庫哈德遜研究所自主作戰專家克拉克（Bryan Clark）推估，川普級戰艦的造價將是現有驅逐艦的2到3倍。鑑於伯克級驅逐艦的單價約為27億美元（約848億台幣），這意味一艘川普級戰艦的造價可能高達80億美元（約1515億台幣）。他還補充道，船員配備和維護成本，將為本已捉襟見肘的海軍預算帶來更大壓力。

同屬哈德遜研究所的歐德高認為，川普的聲明「顯示美國在工業和軍事領域超越中國的野心」，新戰艦建成後，將是一艘具備高超音速和核巡弋能力的未來旗艦，但短期內印太地區的嚇阻力，仍取決於分散式殺傷網、近海拒止能力及潛艦與航艦戰備狀態。中國人民大學國際關係教授時殷弘也表示，該計畫「完全是針對」中國，若實現將增強美國本已先進的海軍能力，並大幅提升對海洋的掌控力。

拉惹勒南國際關係學院國防與戰略研究所資深研究員許瑞麟指出，美國海軍計畫過去常半途而廢，且美國造船業存在體制問題，即便有南韓等盟友支持，戰艦能否建成仍是巨大疑問。中國人民解放軍退役大校周波也表示，美國的海軍實力已顯著衰退，國防工業能力下滑得更嚴重，恢復這些能力並非一蹴可幾，且下屆政府很可能放棄，「技術上，難度極高且複雜，協調這麼多元素幾乎是不可能的」。

東京國際基督教大學國際關係教授納吉（Stephen Nagy）甚至警告，美國的戰艦宣告，可能會促使中國加速反艦彈道飛彈計畫，並深化與俄羅斯的軍事協調。中國軍事分析家宋忠平也質疑，面對廣泛的反艦能力，戰艦能否生存都是問題，「美國要靠這個舉動改變海軍力量平衡，難度極高」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法