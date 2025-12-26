為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    限日令吹到香港？ 亞洲動漫節今宣布延期

    2025/12/26 18:46 即時新聞／綜合報導
    亞洲動漫節（香港）2026委員會今天宣布原定明年2月14、15日的活動將延期。（圖取自臉書專頁「AFA - ANIME FESTIVAL ASIA」）

    亞洲動漫節（香港）2026委員會今天宣布原定明年2月14、15日的活動將延期。（圖取自臉書專頁「AFA - ANIME FESTIVAL ASIA」）

    預計明天登場的中國COMICUP第32屆同人展（簡稱CP32），日前因中日關係緊張，主辦單位緊急調整為「新國風專場」，形同全面禁止日本動漫IP參展。無獨有偶，原定明年2月14、15日在香港舉辦的亞洲動漫節，今（26日）宣布活動將延期舉行，沒有透露任何原因。

    亞洲動漫節（香港）2026委員會在臉書專頁「AFA - ANIME FESTIVAL ASIA」表示，原定2026年2月14、15日在香港會議展覽中心舉辦的亞洲動漫節（香港）ANIME FESTIVAL ASIA HONG KONG將延期舉行。他們正與各單位溝通協調後續安排。

    留言區網友大酸「不是說馬照跑、舞照跳，50年不變？」、「所有都是政治因素」、「起碼先講個原因」、「又是不可抗力？」、「直接改成中國節啦、大家都知道什麼原因」、「學中國禁止日本IP出展如期而至」、「終於有中國香港的樣子」。

