    首頁 > 國際

    引渡空轉1年！在烏北韓戰俘投誠南韓卡關 恐成「國際失蹤人口」

    2025/12/26 17:48 編譯管淑平／綜合報導
    北韓領導人金正恩12月13日在平壤以公開儀式，歡迎支援俄羅斯對烏克蘭戰爭的北韓士兵返國。（法新社檔案照）

    北韓領導人金正恩12月13日在平壤以公開儀式，歡迎支援俄羅斯對烏克蘭戰爭的北韓士兵返國。（法新社檔案照）

    北韓派兵支援俄羅斯的侵略烏克蘭戰爭，兩名被動員投入戰爭的北韓士兵，去年1月遭烏克蘭軍隊俘虜後，儘管表達歸順南韓的意願，但是南韓與烏克蘭之間引渡程序幾乎空轉，至今毫無進展。南韓脫北者團體24日公開兩人手寫信，再度表達投誠意願。

    南韓《朝鮮日報》26日報導，脫北者團體「民族統一連帶」代表張世律（Jang Se-yul，譯音）24日公開這封手寫信，重申投誠南韓、「回到祖國」的意願。據信這封信是10月28日在基輔附近的戰俘營，與一名中間人會面時所寫。張世律近期也赴南韓外交部轉達兩人意願，獲得「政府正努力接回」的回應。

    不過，專家指出，過去一年來從未聽聞兩國政府間，針對引渡一事進行任何實質談判。淑明女子大學名譽教授南成旭（Nam Sung-wook）表示，目前完全不見行動跡象。報導指出，在政府無積極行動下，現在有看法擔憂，這兩名北韓俘虜恐成「國際失蹤人口」。

    依據南韓憲法，這兩名北韓士兵具南韓國民身分。這起投誠案跨越南韓兩任政府。前總統尹錫悅政府時期，曾在今年2月表示努力接洽，但是當時尹錫悅正因緊急戒嚴事件遭國會彈劾，政局動盪而難以處理。現任總統李在明6月上任後，曾重申將依憲法接納戰俘，但是態度消極，現任外交部長趙顯在7月任命聽證會上，承諾會進行「明智且低調的外交交涉」，但之後南韓政府高層再無公開提及此事。

