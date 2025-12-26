為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    官員出海遭北韓射殺定調「叛逃」 南韓高官掩蓋案情獲判無罪

    2025/12/26 17:03 編譯張沛元／綜合報導
    被控掩蓋南韓漁業官員失蹤後遭北韓槍殺身亡的前青瓦台國家安保室長徐薰，26日在一審獲判無罪後離開法院時對記者發言。（法新社）

    南韓首爾中央地方法院26日就多名高官5年前涉嫌掩蓋1名漁業官員在兩韓邊界遭北韓射殺身亡一案作出裁示，所有涉案人皆以罪證不足為由獲判無罪。

    包括南韓前國家安保室室長徐薰，前國家情報院院長、現執政黨共同民主黨議員朴智元，前國防部長官徐旭，以及前海洋警察廳廳長金洪熙等人，都在一審中被以檢方提交證據不足以「證明有人試圖將該案定調為叛逃北韓」為由，獲判無罪。

    對北韓採鴿派路線的前總統文在寅執政時的2020年9月21日，搭乘巡護船的南韓海洋水產部公務員李大俊（Lee Dae-jun，譯音）在鄰近黃海的兩韓水域交界、南韓延坪島（Yeonpyeong）水域失蹤；李大俊失蹤超過24小時後在北韓海域被北韓軍方巡邏艦發現與遭到盤問，約6小時後喪命北韓士兵槍下，屍體還被焚毀。

    南韓海岸防衛隊與國防部事發後研判，李大俊因家庭因素與積欠賭債意圖叛逃北韓；但李大俊兄長堅稱，弟弟絕不會選擇在北韓生活。根據當時韓媒報導，徐薰還曾轉述北韓領導人金正恩透過北韓勞動黨統一戰線部向南韓傳達的訊息，指稱對於北韓領海上的「不光彩事件」，「讓文在寅總統及南邊同胞感到莫大的失望，我覺得非常抱歉」。

    隨著對朝採鷹派路線的前總統尹錫悅上台，南韓海岸防衛隊在2022年6月改口，稱無證據顯示李大俊意圖叛逃；同年12月，檢方對徐薰等人提起公訴，指控徐薰在事發後要求聯合參謀本部相關人士以及金洪熙保密，金洪熙則奉命發布李大俊意圖叛逃北韓的假訊息；至於朴智元與徐旭則涉嫌協助徐薰保密，刪除相關間諜檔案。

