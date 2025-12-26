日本防衛預算創新高 聚焦反擊能力與無人作戰

日本政府編列的2026年度防衛預算超過9兆圓（約台幣1.8兆元），創下歷史新高。下年度防衛預算聚焦於提升嚇阻能力，以牽制中國為核心，強化反擊與無人作戰能力。（美聯社）

日本政府編列的2026年度防衛預算超過9兆圓（約台幣1.8兆元），創下歷史新高。下年度防衛預算聚焦於提升嚇阻能力。隨著中國的軍事擴張，日本的戰略已不再僅限於本土防衛，而是以牽制中國為核心，強化反擊與無人作戰能力。

日本內閣會議今天通過2026年度政府總預算案草案，總額達122.3兆圓（約合台幣24.8兆元），其中防衛預算也是歷來最高的8.8兆圓，若加上美軍再編相關經費則超過9兆圓。

為因應日益嚴峻的區域安全環境，尤其是台海與東亞局勢的不確定性，高市早苗上台後，加快將防衛費增幅至「國內生產毛額」（GDP）2％，並將提早於2026年底前修訂國家安全保障戰略、國家防衛戰略、防衛力整備計畫等「安保三文件」。

根據日本政府規劃，2026年度防衛費可望首度超過GDP2%，主要用於裝備更新、研究開發及防衛體系重整。與2022年度相比，防衛費用大幅成長近倍，其中用於裝備採購與技術研發的「物件費」增加至原本的2.1倍，占整體預算比重由約3成提高至4成，成為支出主軸。

然而，因日圓貶值與物價高漲使裝備成本大幅上升，日本經濟新聞報導，例如F-35A戰機單價由2022年的96億圓上升至約187億圓。即使預算增加，實際可獲得的裝備數量仍受壓縮。

在裝備方面，2026年度將大幅擴充「反擊能力」相關武器系統。包括增程型「12式陸基反艦飛彈」在內的長程打擊系統，相關經費超過9700億圓，目標是在敵方射程外即可打擊其基地與艦艇。

此外，無人機被視為未來作戰關鍵，2026年度將投入約2700億圓，用於沿岸防衛、偵察與攻擊用途，形成多層次防禦網絡。其中包括防衛省預定在2028年3月底前建構完成的「SHIELD（盾牌）」沿岸防衛計畫，強調以無人化、分散化方式阻止敵方接近，該計畫將於2026年度投入1001億圓。

太空與電磁領域亦成為重點。日本政府將投入882億圓製造新型軍用衛星，並建構應對電磁干擾的地面系統。同時，日英義三國共同開發的次世代戰機計畫持續推進，並配合人工智慧（AI）無人僚機研發，打造未來空戰體系，該計畫將於2026年度投入1600億圓。

另外，將新造1艘新型護衛艦1043億圓、1艘潛艦1208億圓，採購8架F35A戰機1493億圓、3架F35B戰機725億圓等。

整體而言，2026年度防衛預算清楚展現日本以中國為主要戰略挑戰的安全認知轉變。透過強化反擊能力、無人作戰與太空領域，日本將提升嚇阻能力、確保周邊海空域安全，並因應台海及區域風險。

