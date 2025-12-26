南韓「午餐通膨」加劇 上班族嘆1萬韓元吃不起一頓飯

南韓「午餐通膨」現象惡化，上班族叫苦連天。（彭博）

南韓《中央日報》26日報導，韓元貶值、原料價格上漲及工資負擔綜合影響下，南韓「午餐通膨」壓力進一步加劇。首爾上班族感嘆道，在小吃店幾乎找不到價格低於5000韓元（約台幣108元）的餐點。

據報導，韓國消費者院價格訊息平台「真價」25日發布的數據顯示，上個月首爾地區消費者常點的8種外食項目，平均價格較去年同期上漲約3％至5％。其中，漲幅最大的品種是紫菜包飯，每條平均價格在11月達到3700韓元（約台幣80元），上漲5.7％。

一碗刀切面的價格從去年的9385韓元（約台幣204元）漲至9846韓元（約台幣214元），漲幅為4.9％，即將突破1萬韓元大關。而參雞湯在首爾的平均售價，早已超過1萬韓元，分別為1.8萬韓元（約台幣391元）、1.24萬韓元（約台幣269元）及1.15萬韓元（約台幣250元）。

餐飲業界解釋，今年的價格上漲是成本壓力長期累積的結果。隨著最低工資上調導致的工資負擔加重，房租、電費、燃氣費等固定成本也同步上漲。再加上韓圜兌美元匯率下跌導致進口食材價格飆升，經營成本負擔已達到極限。

更嚴重的問題在於，進一步漲價的壓力仍在增大。作為餐飲業主要食材且餐桌必備的雞蛋價格近期也持續走高。截至23日，一板特級雞蛋（30個）的平均零售價為7010韓元（約台幣152元），僅時隔一個月便再次突破7000韓元。自5月雞蛋價格時隔4年首次突破7000韓元大關後，這股上漲勢頭至今未見減。

韓圜疲軟也是加劇物價不穩的因素之一。匯率變動對物價的影響通常存在滯後性，專家認為在「高物價、高匯率」趨勢短期內難以扭轉的情況下，普羅大眾感受到的物價壓力很可能還會持續一段時間。

在首爾市廳站附近工作的33歲金姓上班族最近在公司附近小吃店點了一份普通紫菜包飯和一份拉麵，總計支付近1萬韓元（約台幣217元），而這已經是該店僅剩的兩個低於5000韓元的菜單。

在小吃店的價目表上，像起司炸豬排等售價逾1萬韓元的菜品愈來愈多。金先生感嘆道，「感覺用1萬韓元在小吃店也吃不起一頓飯了。就在幾年前，1萬韓元還能吃得很豐盛，現在卻得挑最便宜的菜點，才能勉強湊夠這個數」。

