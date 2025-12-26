為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    跨年前俄烏終戰有望？ 澤倫斯基稱即將與川普會面

    2025/12/26 16:20 編譯張沛元／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基表示，將在近期內就終戰與美國總統川普會面。圖為兩人今年2月底在白宮會面時爭鋒相對。（法新社）

    烏克蘭總統澤倫斯基26日表示，作為結束俄羅斯入侵之努力的一部分，他很快就會與美國總統川普會面，並暗示可能在新年到來前有所定奪。

    澤倫斯基在社交媒體上說，烏克蘭首席談判代表烏梅洛夫（Rustem Umerov）已通報與美方的最新接觸，「我們一天也沒有耽誤。我們已同意在不久的將來，與川普總統舉行最高級別會晤。很多事能在新年之前定奪。榮歸烏克蘭！」

    澤倫斯基此番發言前，美烏代表才就敲定1份終結烏戰的20點計劃舉行最新一輪談判；該計劃現已送交莫斯科徵詢回饋。

    根據澤倫斯基24日在記者會上的說法，最新版和平計畫將凍結前線，以及刪除要求烏國政府在法律上，承諾放棄尋求加入北大西洋公約組織（NATO）此一要求。

    俄羅斯迄今幾乎未展露有意放棄其拿下烏國領土的強硬要求，即烏克蘭必須從烏東頓巴斯撤軍，以及放棄加入北約的野心。

    莫斯科方面不願就最新版和平計畫的具體內容發表評論，僅稱正在「構思立場」。俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）25日說，終戰進程「緩慢但規律」。

