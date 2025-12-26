為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    英國淪竊車天堂？近8成案件抓不到人 「這兩款」車最常被盯上

    2025/12/26 16:46 即時新聞／綜合報導
    英國的車輛竊盜案在超過12萬起報案紀錄中，有高達76％的案件未能破獲，示意圖。（歐新社）

    英國車輛竊盜案的破案率慘不忍睹，根據最新官方數據顯示，2024年到2025年超過12萬起報案紀錄中，竟有高達76%的案件未能破獲，等於每4位受害車主就有3位無法找回愛車。如此慘不忍睹的執法成效，引發受害者援助組織抨擊政府失職。

    太陽報》報導，根據英國下議院公布的數據，英國各地的執法成效普遍低落。在全國44個警察局中，多達35個單位的「未破案率」超過6成。其中表現最差的是倫敦警察廳，其未結案率高達88%。而南約克郡、蘇塞克斯等地區，同樣有超過8成的案件不了了之。受害者援助組織抨擊，「法律體系癱瘓讓社會安全感降至冰點，這是執法體制的恥辱」。

    警方調查發現，現在的竊車犯罪已朝向組織化發展。犯罪集團通常鎖定福特（Ford）Fiesta等熱門代步車，或是無鑰匙進入系統（Keyless）有缺陷的BMW 3系列等高階車款。這些失竊車輛或零件往往在短短24小時內，就被迅速裝入貨櫃並走私出境，銷往非洲或歐洲其他國家的黑市。這種「閃電式」的跨境銷贓模式，讓缺乏跨國應對能力的基層警方幾乎無力追查。

    面對失控的失竊率，英國在野黨議員威爾金森（Max Wilkinson）痛批勞工黨政府不應對此視而不見。目前國會正積極推動於國家犯罪局下成立的「打擊竊車小組」，針對組織性犯罪集團進行精準打擊。內政部發言人表示，政府已準備採取行動，包括推動新法案以禁止銷售用於破解電子鎖的盜竊設備，試圖從科技源頭防堵犯罪。

