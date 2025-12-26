為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    柬埔寨指責泰國在談判期間 升級攻擊行動

    2025/12/26 15:46 編譯謝宜哲／綜合報導
    柬埔寨今（26）日指責泰國加強了對爭議邊境地區的轟炸。圖為柬埔寨首相洪馬內。（法新社）

    柬埔寨今（26）日指責泰國加強了對爭議邊境地區的轟炸。圖為柬埔寨首相洪馬內。（法新社）

    柬埔寨今（26）日指責泰國加強了對爭議邊境地區的轟炸，與此同時，2國官員正在舉行為期數天的會談，旨在透過談判結束致命衝突。

    根據《法新社》報導，柬埔寨和泰國官員26日在邊境檢查站舉行了第3天的會談，2國國防部長則計劃在27日舉行會晤。但柬埔寨國防部表示，泰國軍方26日上午對班迭棉吉省（Banteay Meanchey）的爭議邊境地區進行了猛烈轟炸。

    柬埔寨國防部在1份聲明中稱，從26日早上6時8分到7時15分，泰國軍方出動F-16戰鬥機投擲多達40枚炸彈，加強了對喬克切村（Chok Chey）地區的轟炸。

    柬埔寨首相洪馬內（Hun Manet）也在臉書上指出，他已與美國國務卿魯比歐通電話，雙方討論「確保柬埔寨和泰國邊境停火的途徑」。

    泰國媒體則聲稱，柬埔寨軍隊連夜在沙繳府（Sa Kaeo）邊境沿線發動猛烈砲擊，砲火摧毀了多處民宅。

    值得注意的是，柬埔寨和泰國爆發新一輪衝突後，衝突蔓延至邊境沿線幾乎所有省份。2國都聲稱其行為屬於自衛，並指責對方攻擊平民。

