為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    受不了每道菜都加「這一味」調味！國外網轟：台灣菜最難吃

    2025/12/26 16:01 即時新聞／綜合報導
    台灣美食受到不少國外觀光客青睞。示意圖，圖為寧夏夜市。（彭博）

    台灣美食受到不少國外觀光客青睞。示意圖，圖為寧夏夜市。（彭博）

    台灣美食受到不少國外觀光客青睞，不過近日卻有一名國外網友發文，批評台灣每道菜都喜歡放糖，讓他被甜到受不了，他也說，在旅行一段時間後認為「台灣的食物最難吃」。

    原PO日前在Reddit論壇以「食物最差的國家」為標題發文 ，他表示，倒不是說台灣的食物都很難吃，這裡也有一些不錯的菜，但令他受不了的是，「他們幾乎每道菜都會放糖！我點了牛肉麵這樣日常的菜，舌頭卻會被甜膩的味道瞬間淹沒。幾天下來，感覺每餐都像是用糖煮的。」

    原PO說，當然這邊食物也有一些亮點，只是糖分的突襲毀掉了好多菜，他也在文中拋出提問：「你覺得哪個國家的食物最難吃？我真的很好奇，因為我旅行了一段時間後，我覺得台灣的食物最難吃。」

    文章PO出後，引發討論，有網友直接質疑「這是在釣魚嗎？」並有人表示：「肯定是，說台灣菜不好吃對東南亞、韓國人和中國人來說都很奇怪。」他還分享，自己的一位愛爾蘭朋友就喜歡台灣菜。

    也有不少網友疑惑表示：「台灣菜？真令人驚訝。我個人對台灣菜並不是特別喜歡，但它肯定不在我吃過最難吃的食物之列」、「台灣擁有中國大陸和日本以外最好的中式和日式美食，這兩種菜系都被認為是世界上最好的菜系之一」、「這是個聖誕笑話嗎？」

    但也有網友表示：「我同意樓主的觀點，台灣的食物我一點也不喜歡，而且味道都很淡。我在台灣待了兩個月，大部分時間都泡在日式壽司店」、「我剛從台灣回來，整體來說對那裡的食物挺失望的。我不會把它排在最後或很低的位置，但感覺今年社交媒體上對它吹捧得太過了。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播