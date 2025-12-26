受不了每道菜都加「這一味」調味！國外網轟：台灣菜最難吃

台灣美食受到不少國外觀光客青睞。示意圖，圖為寧夏夜市。（彭博）

台灣美食受到不少國外觀光客青睞，不過近日卻有一名國外網友發文，批評台灣每道菜都喜歡放糖，讓他被甜到受不了，他也說，在旅行一段時間後認為「台灣的食物最難吃」。

原PO日前在Reddit論壇以「食物最差的國家」為標題發文 ，他表示，倒不是說台灣的食物都很難吃，這裡也有一些不錯的菜，但令他受不了的是，「他們幾乎每道菜都會放糖！我點了牛肉麵這樣日常的菜，舌頭卻會被甜膩的味道瞬間淹沒。幾天下來，感覺每餐都像是用糖煮的。」

原PO說，當然這邊食物也有一些亮點，只是糖分的突襲毀掉了好多菜，他也在文中拋出提問：「你覺得哪個國家的食物最難吃？我真的很好奇，因為我旅行了一段時間後，我覺得台灣的食物最難吃。」

文章PO出後，引發討論，有網友直接質疑「這是在釣魚嗎？」並有人表示：「肯定是，說台灣菜不好吃對東南亞、韓國人和中國人來說都很奇怪。」他還分享，自己的一位愛爾蘭朋友就喜歡台灣菜。

也有不少網友疑惑表示：「台灣菜？真令人驚訝。我個人對台灣菜並不是特別喜歡，但它肯定不在我吃過最難吃的食物之列」、「台灣擁有中國大陸和日本以外最好的中式和日式美食，這兩種菜系都被認為是世界上最好的菜系之一」、「這是個聖誕笑話嗎？」

但也有網友表示：「我同意樓主的觀點，台灣的食物我一點也不喜歡，而且味道都很淡。我在台灣待了兩個月，大部分時間都泡在日式壽司店」、「我剛從台灣回來，整體來說對那裡的食物挺失望的。我不會把它排在最後或很低的位置，但感覺今年社交媒體上對它吹捧得太過了。」

