女性比例太低！日本京都大學推獎學金 助女學生投入理科

京都大學理學院為鼓勵女學生就讀，將設立專門獎學金。（法新社）

在理科領域求學或研究的學者中，男性佔絕大多數。為了平衡這種現象、鼓勵女性投入理科研究，日本京都大學理學部將設立一項獎學金，以減輕來自偏遠地區的女學生第一年的房租負擔。

日本《每日新聞》26日報導，這項30萬日圓（約6萬台幣）的獎學金將於2026學年開始實施，旨在幫助女性學生支付配備自動門鎖、帶監控功能的對講機、監視器和現場管理人員等安全設施的公寓更高的租金。

過去5年，該學院招收的女生人數分別為：2025年30人，2024年35人，2023年24人，2022年33人，2021年21人，在全體學生中分別佔9.55％、11.25％、7.43％、10.15％和6.46％，比例皆極低。

2025學年，各系共招收664名女生，佔22.89％，其中理學院女生比例最低，甚至低於其他理科系，包括醫學院（36.07％）、藥學院（31.76％）、農學院（30.94％）和工學院（12.19％）等，促使校方考慮改善現狀。

包括入學資格在內的具體細節將於2026年1月中旬公佈。在最近的一次訪談中，校方並未透露約30萬日圓補助金的具體金額和預算規模。

