高中驚現「鹿吃作業」離奇一幕 學生錄影瘋傳網路

四川一所高中出現鹿吃作業的奇特畫面。（圖片擷取自微博）

中國四川一所高中上演一起離奇又逗趣的校園景象，一隻小鹿竟闖進教室啃食學生的考卷與作業本，全過程被學生錄影並上傳網路，引發熱烈討論與爆笑回應。

根據《香港01》報導，事件發生於11月3日傍晚自習時間，地點位於四川的一間高中教室，畫面中可見，一隻小鹿從教室走廊走入教室，慢悠悠穿梭於課桌之間，最後停在一張堆放考卷的桌前，低頭開始啃咬學生的考卷與作業本，場面既出人意料又趣味十足，學生見狀紛紛拿起手機拍攝，並笑說「老師，我的作業真的被鹿吃掉了！」。

影片在社群平台曝光後迅速引爆網民熱議，不少網友被畫面逗得哈哈大笑，有人戲稱小鹿是在「吃掉知識」，也有人感嘆這可能是學生一生中最難忘的課堂回憶，另有留言表示，「這小鹿比我還認真對待作業」、「如果真的跟老師說這句，會不會被相信？」等趣味討論。

校方事後回應說明，這隻小鹿是學校飼養的動物，平日作為「校園吉祥物」自由活動，學生也經常餵食並與牠互動，對教室環境早已相當熟悉，校方推測，小鹿之所以會啃咬作業，是因為紙張中的植物纖維與牠平常食用的飼料成分相似，加上對教室環境無陌生感，因此才敢走進教室並開始啃食。

野生動物保護專家提醒，即使是經常出沒的溫馴動物，也應該有明確的活動區域與管理措施，以免干擾教學環境，或在受到驚嚇時意外傷及師生，校方強調，未來將檢討動物活動管理制度，避免類似事件再次發生，兼顧學生安全與動物福祉，希望人與校園動物能夠和諧共處。

