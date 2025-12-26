為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    高中驚現「鹿吃作業」離奇一幕 學生錄影瘋傳網路

    2025/12/26 16:02 即時新聞／綜合報導
    四川一所高中出現鹿吃作業的奇特畫面。（圖片擷取自微博）

    四川一所高中出現鹿吃作業的奇特畫面。（圖片擷取自微博）

    中國四川一所高中上演一起離奇又逗趣的校園景象，一隻小鹿竟闖進教室啃食學生的考卷與作業本，全過程被學生錄影並上傳網路，引發熱烈討論與爆笑回應。

    根據《香港01》報導，事件發生於11月3日傍晚自習時間，地點位於四川的一間高中教室，畫面中可見，一隻小鹿從教室走廊走入教室，慢悠悠穿梭於課桌之間，最後停在一張堆放考卷的桌前，低頭開始啃咬學生的考卷與作業本，場面既出人意料又趣味十足，學生見狀紛紛拿起手機拍攝，並笑說「老師，我的作業真的被鹿吃掉了！」。

    影片在社群平台曝光後迅速引爆網民熱議，不少網友被畫面逗得哈哈大笑，有人戲稱小鹿是在「吃掉知識」，也有人感嘆這可能是學生一生中最難忘的課堂回憶，另有留言表示，「這小鹿比我還認真對待作業」、「如果真的跟老師說這句，會不會被相信？」等趣味討論。

    校方事後回應說明，這隻小鹿是學校飼養的動物，平日作為「校園吉祥物」自由活動，學生也經常餵食並與牠互動，對教室環境早已相當熟悉，校方推測，小鹿之所以會啃咬作業，是因為紙張中的植物纖維與牠平常食用的飼料成分相似，加上對教室環境無陌生感，因此才敢走進教室並開始啃食。

    野生動物保護專家提醒，即使是經常出沒的溫馴動物，也應該有明確的活動區域與管理措施，以免干擾教學環境，或在受到驚嚇時意外傷及師生，校方強調，未來將檢討動物活動管理制度，避免類似事件再次發生，兼顧學生安全與動物福祉，希望人與校園動物能夠和諧共處。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播