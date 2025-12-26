為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    太陽能真的乾淨嗎？印度綠能崛起背後的廢棄危機

    2025/12/26 14:25 即時新聞／綜合報導
    印度全年日照充足，太陽能發電效率高。（示意照）。（法新社）

    印度因全年日照充足，太陽能發電率高，一舉躍升成為全球第三大太陽能發電國，綠能產業近年高速成長，被視為能源轉型的成功典範，卻也逐漸浮現一個關鍵提問，當大量太陽能板壽命耗盡，這場「綠色革命」是否仍然環保？

    根據《bbc news》報導，短短十多年內，印度已躍升為全球第三大太陽能發電國，再生能源成為氣候政策核心，官方數據顯示，在政府補貼推動下，已有近240萬戶家庭安裝屋頂型太陽能系統，並持續向電網供電。

    太陽能的擴張，確實降低了印度對煤炭的依賴，目前其發電裝置容量占比已突破兩成，然而，這項成果也伴隨新的環境挑戰。太陽能板多由玻璃、鋁與金屬組成，大多能回收利用，但若處理不當，內含的鉛、鎘等有毒物質，仍可能污染土壤與水源。

    而太陽能板壽命約25年，印度卻尚未建立完整的回收體系，也缺乏專屬預算，研究估計，印度2023年的太陽能廢棄物約10萬噸，2030年恐增至60萬噸，專家預測，2047年累積廢棄量可能突破1100萬噸，屆時需近300座回收設施與數億美元投資才能因應。

    相較美國以市場為主導、中國仍在建構制度，印度雖於2022年將太陽能板納入電子垃圾管理，但執法落差明顯，特別是分散的家用系統，常因難以追蹤而流入非法回收或直接掩埋，增加污染風險。

    專家提醒，真正的「報廢潮」將在未來10至15年到來。若能及早建立高效率回收制度，不僅可回收近四成材料、降低礦業開採，更能減少大量碳排放。

    今日的綠能，明日的垃圾？專家表示，未來十年對印度的太陽能目標至關重要，必須迅速行動，建立規範、永續的回收系統，能源轉型若要走得長遠，除發電之外，「退場機制」同樣成為嚴峻的課題。

