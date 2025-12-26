名為自由的禮物！委內瑞拉耶誕節釋放99名囚犯

委內瑞拉釋放99名囚犯，政府稱此舉是在評估總統馬杜羅連任逮捕事件後決定表達的善意。圖為委內瑞拉總統馬杜羅。（路透）

委內瑞拉在耶誕節當天釋放99名囚犯，政府稱此舉是在評估總統馬杜羅連任逮捕事件後決定表達的善意。

根據《法新社》報導，委內瑞拉監獄管理局25日表示，政府和司法系統決定對每個案件進行單獨評估，並依法釋放99名公民，以此作為國家致力於和平、對話和正義的具體體現。

委內瑞拉政府官員補充，他們因參與2024年7月28日選舉日後的暴力行為和煽動仇恨而被剝奪自由。

馬杜羅在2024年總統大選中宣布連任，但此說法備受爭議，引發選後動盪的示威活動。反對派宣稱，流亡的前大使龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）才贏得了選舉。之後約有2400人被捕，但近2000人已被釋放。

非政府組織「正義、相遇與赦免」（Justice, Encounter and Pardon）透露，此次被釋放的囚犯中包括65歲的醫生奧羅茲科（Marggie Orozco）。她因在1段語音訊息中批評馬杜羅，而被指控叛國罪、煽動仇恨罪和陰謀罪。

另外根據非政府組織「刑事司法論壇」（Foro Penal）的最新統計，委內瑞拉至少有902名政治犯。

