中國下令赴日團客硬砍4成 葉耀元：這次去日本有感

日本首相高市早苗日前針對「台灣有事」表態後，引發中國實施一連串反制措施，其中包括提醒中國遊客應避免前往日本旅遊，日媒昨披露，北京當局已指示中國國內的旅行社大砍赴日旅遊團客，人數要求減至原本的6成。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元揶揄，「中國唯一德政」。

葉耀元於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」轉發報導截圖，該則報導標題為「下密令被抓包！中國硬砍4成赴日客 旅行社業務急凍」。

葉耀元PO文笑說，「中國唯一德政，這次來日本有感！」

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「希望能持續下去」、「以前大家都在嘲笑中國建網路長城，把中國網民隔絕於世界，但現在回想起來，這真的是德政」，不過也有網友指出「剛從福岡回來，覺得中國人還是很多，而且標示也都還是以簡體為主」。

據日媒指出，隨著中日關係持續緊張，迄今僅勸阻國民訪日的北京當局，已私下對旅行社下達減少赴日旅遊客人數的具體指示。業界消息人士指出，中國文化和旅遊部指示中國國內多家大型旅行社，要求將赴日旅遊人數降至原本的6成，甚至還下達封口令，要求業者不得將此事外洩。報導中說，有些中國的旅行社在接獲指示後已停止招客赴日旅遊。

