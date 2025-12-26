為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    中國抵制耶誕節！多地商場出奇招「鰲拜老公公駕馴鹿」笑瘋網

    2025/12/26 12:15 即時新聞／綜合報導
    中國商場驚見鰲拜老人。（取自X）

    中國近年來加強抵制耶誕節，今年耶誕節前後傳出多名打扮成耶誕老人的民眾被捕，還有許多城市的耶誕樹及相關裝飾被拆除。不過，中國有商場突發奇想，讓常在影視作品中亮相的歷史人物鰲拜乘坐在雪橇上代替耶誕老人，藉此打「擦邊球」舉辦活動，相關影片傳出後笑瘋網友。

    中國認為，過度慶祝西方的節日是「西方文化擴張」或「文化滲透」，官方多次發聲希望「弘揚中華優秀傳統文化」，呼籲民眾不要盲目追隨西方節日，以維護本土文化的純潔性。近年來，中國加強打壓西方節日，其中就包括西方最重要的節日之一耶誕節。中國許多城市甚至校園，都禁止出現耶誕裝飾或是舉辦交換禮物、派對活動。

    鰲拜是清初輔政大臣，號稱「滿洲第一勇士」，曾在金庸《鹿鼎記》出場，後來又因演員徐錦江在多個版本的《鹿鼎記》影視作品中飾演鰲拜，讓該角色成為一個極有記憶點的反派角色。近年來，有中國商家發現徐錦江飾演的鰲拜在戲中戴著紅帽子、留著長長的白鬍子，其造型與耶誕老人神似，隨即以鰲拜替換耶誕老人出場，還有網友將鰲拜諧音翻譯成「All Buy」。

    雖官方嚴格打壓耶誕節，不過所謂「上有政策，下有對策」。今年耶誕節，多地皆出現「鰲拜代班耶誕老人」的奇景，繼先前廣東一處度假區後，武漢世界城光谷步行街也找來鰲拜乘坐馴鹿雪橇，以「擦邊球」的方式慶祝耶誕，引發熱議。

    相關影片下方，網友紛紛留言：「車上坐的是鰲拜大人嗎？」、「這是鰲拜撒花？」、「是他X的鰲拜，真笑死我了」、「鰲拜也沒想到自己能成為東方耶誕老人」、「這個肯定不會被抓，抓就是破壞民族團結」、「耶誕節、耶誕禮物，我全都要！」

