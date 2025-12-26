金正恩指示提升飛彈砲彈產能 韓聯社：或為持續對俄出口

北韓領導人金正恩日前視察軍工企業，指示提升飛彈和砲彈生產能力，或暗指持續對俄出口武器的可能性。（法新社）

北韓官媒北韓中央通信社（KCNA，朝中社）26日證實，北韓國務委員會委員長金正恩日前視察重要軍工企業，指示提升飛彈和砲彈生產能力，同時發布打造現代化軍工企業的新計劃。

韓聯社報導，金正恩現場指導主要軍工企業，並聆聽飛彈、砲彈生產部門的今年度業績和第4季生產情況報告。金正恩強調，根據未來的飛彈及砲兵武力運用需求，有必要調升明年生產目標，並進一步提高產能。

金正恩表示，為了滿足飛彈及砲兵武力的潛在需求，需要按照即將於勞動黨第9次全國代表大會做出的決定，打造全新軍工企業。他指出，為提高戰爭遏制力，飛彈和砲彈生產部門將發揮最關鍵作用，有關部門應做足準備，貫徹9大將提出的現代化及生產計劃目標。

金正恩於今年6月攜女兒金主愛（音譯）視察軍工企業，檢查上半年砲彈生產及有關技術的現代化情況，不斷強調提高飛彈和砲彈產量的重要性。韓聯社推測，金正恩近日視察旨在總結並展示國防部門自8大以來取得的成果。

此外，朝中社當天發布的圖片中，可見被稱作「北韓版伊斯坎德爾」的KN-23系列短程彈道飛彈（SRBM）。韓聯社分析，金正恩提及的飛彈和砲彈的「潛在需求」，或暗指持續對俄出口武器的可能性。

