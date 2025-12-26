為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    金正恩指示提升飛彈砲彈產能 韓聯社：或為持續對俄出口

    2025/12/26 11:50 即時新聞／綜合報導
    北韓領導人金正恩日前視察軍工企業，指示提升飛彈和砲彈生產能力，或暗指持續對俄出口武器的可能性。（法新社）

    北韓領導人金正恩日前視察軍工企業，指示提升飛彈和砲彈生產能力，或暗指持續對俄出口武器的可能性。（法新社）

    北韓官媒北韓中央通信社（KCNA，朝中社）26日證實，北韓國務委員會委員長金正恩日前視察重要軍工企業，指示提升飛彈和砲彈生產能力，同時發布打造現代化軍工企業的新計劃。

    韓聯社報導，金正恩現場指導主要軍工企業，並聆聽飛彈、砲彈生產部門的今年度業績和第4季生產情況報告。金正恩強調，根據未來的飛彈及砲兵武力運用需求，有必要調升明年生產目標，並進一步提高產能。

    金正恩表示，為了滿足飛彈及砲兵武力的潛在需求，需要按照即將於勞動黨第9次全國代表大會做出的決定，打造全新軍工企業。他指出，為提高戰爭遏制力，飛彈和砲彈生產部門將發揮最關鍵作用，有關部門應做足準備，貫徹9大將提出的現代化及生產計劃目標。

    金正恩於今年6月攜女兒金主愛（音譯）視察軍工企業，檢查上半年砲彈生產及有關技術的現代化情況，不斷強調提高飛彈和砲彈產量的重要性。韓聯社推測，金正恩近日視察旨在總結並展示國防部門自8大以來取得的成果。

    此外，朝中社當天發布的圖片中，可見被稱作「北韓版伊斯坎德爾」的KN-23系列短程彈道飛彈（SRBM）。韓聯社分析，金正恩提及的飛彈和砲彈的「潛在需求」，或暗指持續對俄出口武器的可能性。

    金正恩日前視察軍工企業，指示提升飛彈和砲彈生產能力，或暗指持續對俄出口武器的可能性。（法新社）

    金正恩日前視察軍工企業，指示提升飛彈和砲彈生產能力，或暗指持續對俄出口武器的可能性。（法新社）

    金正恩日前視察軍工企業，指示提升飛彈和砲彈生產能力，或暗指持續對俄出口武器的可能性。（法新社）

    金正恩日前視察軍工企業，指示提升飛彈和砲彈生產能力，或暗指持續對俄出口武器的可能性。（法新社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播