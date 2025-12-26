3名巴勒斯坦人縱火焚燒耶誕樹 破壞耶穌誕生場景遭捕

3名巴勒斯坦人因涉嫌在以色列佔領的約旦河西岸城市傑寧的一座天主教堂縱火焚燒耶誕樹而被捕。（擷自X@IhabHassane）

巴勒斯坦警方近日稱，3名巴勒斯坦人因涉嫌在以色列佔領的約旦河西岸城市傑寧（Jenin）的一座天主教堂縱火焚燒耶誕樹，和損毀部分耶穌誕生場景而被捕。

根據《美聯社》報導，巴勒斯坦警方表示，此次逮捕行動是在查看監視器畫面後進行的。警方稱他們從嫌疑人處繳獲了據信用於作案的工具，並譴責這起明顯企圖煽動約旦河西岸教派和宗教緊張局勢的事件。

請繼續往下閱讀...

傑寧耶救主教堂（Holy Redeemer Church）在社群媒體上發布相關照片。照片顯示1棵人造耶誕樹只剩下骨架，綠色的塑膠樹枝被燒毀，紅色和金色的裝飾品散落在庭院中。該教堂指出，耶誕樹在22日凌晨3點左右被燒，部分耶穌誕生場景也遭到破壞。

傑寧耶救主教堂迅速清理了被燒毀的耶誕樹，並在第二天及時豎起1棵新的耶誕樹，以便舉行耶誕彌撒。教堂舉行了1場特別的儀式。

傑寧耶救主教堂強調，此事件表明任何破壞宗教象徵的企圖，都無法削弱傑寧的精神，也無法動搖人民的信仰。

值得注意的是，西岸地區人數稀少的基督徒群體，正面臨來自多方的極端主義威脅，包括以色列定居者和巴勒斯坦極端分子，這導致他們離開該地區。

基督徒僅佔西岸約300萬居民的1%至2%，絕大多數居民是穆斯林。在更廣泛的中東地區，隨著人們逃離衝突和攻擊，基督徒人口一直在穩步下降。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法