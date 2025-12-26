為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美軍襲擊奈及利亞IS 川普︰強力且致命打擊

    2025/12/26 09:18
    美國總統川普宣布，他已對奈及利亞境內的伊斯蘭國武裝分子發動了1次「強力而致命」的打擊。（法新社）

    美國總統川普宣布，他已對奈及利亞境內的伊斯蘭國武裝分子發動了1次「強力而致命」的打擊。（法新社）

    美國總統川普25日宣布，他已對奈及利亞境內的伊斯蘭國（IS）武裝分子發動了1次「強力且致命」的打擊。

    根據《美聯社》報導，川普25日在社交媒體上表示「今晚在我作為三軍統帥的指示下，美國對奈及利亞西北部的伊斯蘭國恐怖分子發動了1次強力且致命的打擊。這些恐怖分子已多年、甚至幾個世紀以來前所未有的規模，對無辜的基督徒進行襲擊和殘忍殺害！」

    川普指出，他之前就警告過恐怖分子，若不停止屠殺基督徒將會付出慘痛代價，而他們的慘劇在25日晚真的發生了。

    川普聲稱，美國國防部官員執行了多次完美打擊，這只有美國才能做到。川普補充，美國絕不允許極端伊斯蘭恐怖主義滋生蔓延。

    川普的文章並未提及此次打擊的具體實施方式及其效果。但美國非洲司令部在社群媒體上說，應奈及利亞當局的請求，他們在索博托州（Soboto）發動1次打擊，擊斃多名伊斯蘭國恐怖分子。

    美國非洲司令部聲稱，對伊斯蘭國的致命打擊展現了美軍實力，以及美國致力於消除國內外針對美國人的恐怖主義威脅的決心。

    美國國防部尚未對此置評。

    值得注意的是，川普上個月就說，在奈及利亞發生基督徒遭受迫害的事件後，他已下令五角大廈開始規劃可能對該國採取的軍事行動。

    美國國務院也宣布，將限制參與在奈及利亞對基督徒進行大規模屠殺和暴力活動的奈及利亞公民及其家屬發放簽證。

