為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    重磅！韓企美國造船廠擬助美軍建造核潛艦

    2025/12/26 09:38 即時新聞／綜合報導
    韓華集團22日證實，旗下子公司準備在美國韓華費城造船廠建造美海軍核動力潛艦。圖為維吉尼亞級核潛艦「約翰·華納號」（SSN-785）。（路透資料照）

    韓華集團22日證實，旗下子公司準備在美國韓華費城造船廠建造美海軍核動力潛艦。圖為維吉尼亞級核潛艦「約翰·華納號」（SSN-785）。（路透資料照）

    南韓軍工巨擘韓華集團22日證實，旗下子公司已經開始為在美國韓華費城造船廠（Hanwha Philly Shipyard）建造美海軍核動力潛艦做準備。

    韓聯社報導，韓華集團旗下防務公司「Hanwha Defense USA」負責造船業務的總經理安德森（Tom Anderson）22日在與南韓媒體記者座談時發布上述消息。他說，韓華費城造船廠在韓美共同建造核動力潛艦方面具有優勢。

    安德森表示，「Hanwha Defense USA」已啟動準備工作，擴充人員、提高產能、擴大設備投資、參考南韓造船廠經驗及技術轉移等工作，都在進行當中。

    安德森說，美國工作部門也正擴大徵才，引進具備維吉尼亞級核潛艦設計、建造、操作經驗的專家。談及何時能生產核動力潛艦等相關問題，安德森說，這將取決於韓美將以何種方式展開合作。

    安德森還稱，韓華費城造船廠具備多種型號核潛艦建造能力。韓華方面對此解釋稱，韓華費城造船廠將為美軍建造核潛艦；韓方計劃引進的核動力潛艦則將由韓華海洋株式會社（Hanwha Ocean）位於慶尚南道南部巨濟船廠（Geoje Shipyard）建造。

    南韓爭取擁有核動力潛艦的努力近日取得重大進展。南韓國家安保室長魏聖洛24日宣布，韓美已達成共識，將尋求簽署一份「單獨協議」，以正式確立首爾建造核動力潛艦的權利，雙方預計於明年初展開工作層級談判。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播