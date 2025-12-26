重磅！韓企美國造船廠擬助美軍建造核潛艦

韓華集團22日證實，旗下子公司準備在美國韓華費城造船廠建造美海軍核動力潛艦。圖為維吉尼亞級核潛艦「約翰·華納號」（SSN-785）。（路透資料照）

南韓軍工巨擘韓華集團22日證實，旗下子公司已經開始為在美國韓華費城造船廠（Hanwha Philly Shipyard）建造美海軍核動力潛艦做準備。

韓聯社報導，韓華集團旗下防務公司「Hanwha Defense USA」負責造船業務的總經理安德森（Tom Anderson）22日在與南韓媒體記者座談時發布上述消息。他說，韓華費城造船廠在韓美共同建造核動力潛艦方面具有優勢。

安德森表示，「Hanwha Defense USA」已啟動準備工作，擴充人員、提高產能、擴大設備投資、參考南韓造船廠經驗及技術轉移等工作，都在進行當中。

安德森說，美國工作部門也正擴大徵才，引進具備維吉尼亞級核潛艦設計、建造、操作經驗的專家。談及何時能生產核動力潛艦等相關問題，安德森說，這將取決於韓美將以何種方式展開合作。

安德森還稱，韓華費城造船廠具備多種型號核潛艦建造能力。韓華方面對此解釋稱，韓華費城造船廠將為美軍建造核潛艦；韓方計劃引進的核動力潛艦則將由韓華海洋株式會社（Hanwha Ocean）位於慶尚南道南部巨濟船廠（Geoje Shipyard）建造。

南韓爭取擁有核動力潛艦的努力近日取得重大進展。南韓國家安保室長魏聖洛24日宣布，韓美已達成共識，將尋求簽署一份「單獨協議」，以正式確立首爾建造核動力潛艦的權利，雙方預計於明年初展開工作層級談判。

