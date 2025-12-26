宏都拉斯保守派勝選　西班牙左派政府表達祝賀

中美洲國家宏都拉斯宣布保守派候選人阿斯夫拉贏得總統大選後，西班牙左翼政府今天向他表達祝賀。阿斯夫拉也是美國總統川普支持的人選。

法新社報導，在11月30日結束投票數週後，宏都拉斯國家選舉委員會昨天宣布，阿斯夫拉（Nasry Asfura）以不到一個百分點的差距擊敗主要對手、同為保守派的電視名人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。

現年67歲的阿斯夫拉是巴勒斯坦移民之子，他的當選象徵繼阿根廷、智利、玻利維亞近期保守派勢力崛起之後，拉丁美洲進一步右傾。

西班牙外交部透過聲明表示：「西班牙恭喜宏都拉斯新任總統，並表達非常樂意與宏都拉斯人民及政府持續合作。」

宏都拉斯這次選舉的計票過程緩慢，並傳出違規及舞弊指控，漫長的等待加劇國內緊張情勢。

納斯拉亞指控選舉違規，要求全面重新計票，並未承認阿斯夫拉勝選。

西班牙政府在聲明中補充道：「我們相信，計票期間提出的質疑，將以最高透明度獲得解決。」西班牙與其前拉美殖民地一直維持密切關係。

選舉結果公布前，川普（Donald Trump）即表態力挺阿斯夫拉。他並警告宏都拉斯，若在計票期間，他力挺的候選人微幅領先優勢被推翻，將付出慘痛代價。（編譯：楊昭彥）1141226

