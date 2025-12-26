為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    烏克蘭出動國產無人機及英製飛彈　空襲俄國油氣設施

    2025/12/26 02:30 中央社

    烏克蘭軍方及安全官員今天表示，烏克蘭使用英國製的「暴風之影」（Storm Shadow）飛彈及烏克蘭國產的長程無人機，打擊俄羅斯多處石油及天然氣設施。

    路透社報導，烏克蘭之前已曾使用暴風之影飛彈，攻擊他們認為協助俄軍作戰的俄國工業目標。

    烏克蘭參謀總部指出，空軍使用暴風之影巡弋飛彈，空襲俄羅斯羅斯托夫州（Rostov）諾夫沙赫京斯克（Novoshakhtinsk）的煉油廠。

    參謀總部今天在應用程式（App）Telegram寫道，「記錄到多次爆炸，目標已被擊中」，並稱該煉油廠是俄國南部最大的油品供應商之一，也為在烏克蘭作戰的俄國部隊提供柴油和航空燃油。

    烏克蘭安全局（SBU）則指出，國產長程無人機擊中俄羅斯克拉斯諾達邊疆區（Krasnodar）捷姆留克港（Temryuk）的油槽，以及俄國西南部奧倫堡（Orenburg）的天然氣處理廠。

    在全球同類設施中，奧倫堡天然氣處理廠的規模最大，當地距離俄烏邊界約1400公里。

    在克拉斯諾達邊疆區，當地俄國官員表示，無人機攻擊過後，捷姆留克港2座油槽起火，延燒面積達2000平方公尺左右。

    終結俄烏戰爭的外交斡旋至今未見實質進展，俄烏雙方均加大對能源設施的無人機與飛彈攻擊。

    自今年8月起，烏克蘭加強打擊俄國煉油廠及其他能源基礎設施，試圖削減俄方石油收入，也就是俄國作戰經費主要來源之一。

    烏克蘭參謀總部另稱，烏軍擊中位在俄國北高加索地區阿迪格自治共和國（Adygea）邁科普市（Maikop）的一座軍用機場。（編譯：楊昭彥）1141226

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播