    國際

    酷澎稱僅3000個資遭留存未外流　韓國政府：待調查

    2025/12/26 02:21 中央社

    韓國最大電商酷澎（Coupang）今天表示，已追回約3000份遭前員工留存的用戶個資，並強調這些資料並未流出公司。不過政府當局認為這僅是酷澎單方面說辭，實際結果尚待調查。

    根據韓聯社報導，酷澎在新聞稿中指出，公司運用鑑識技術已確定一名前員工為資料外洩事件主謀，這名員工坦承犯行，並詳述取得顧客個資的過程。

    酷澎表示，這名嫌疑人利用竊取的安全金鑰，存取約3300萬筆用戶的個人資料。

    不過這些資料中，實際被儲存的僅約3000筆，而這些資料隨後也被嫌疑人刪除。

    酷澎進行內部調查後表示，未發現任何顧客資料曾被分享或傳送給第三方，並已確保所有曾用於存取與儲存顧客資料的裝置，包括硬碟在內，都已被回收。

    酷澎指出，被存取的資訊包括顧客姓名、電子郵件地址、電話號碼、住址及其他細節。

    酷澎強調，並未有付款資訊、登入憑證或報關號碼等敏感資料外洩。

    酷澎在發布上述聲明前，媒體報導青瓦台同日將就個資外洩事件召開緊急會議，邀集相關政府官員出席。

    不過，韓國政府反駁酷澎的說法，稱這僅是酷澎單方面主張，因為由民間與公部門組成的聯合調查小組，尚未公布結果。

    韓國科學技術情報通訊部（Ministry of Science and ICT）表示：「（政府）已就酷澎在相關聯合調查仍在進行期間，單方面發布聲明一事表達嚴正抗議。」

    上個月，韓國政府已成立民間與公部門聯合調查小組，針對酷澎資料外洩、波及3370萬用戶一事展開調查。

    科學部指出：「聯合調查小組正密切釐清資料外洩的種類、規模及流向，酷澎的說法尚未經過調查小組證實。」（編譯：屈享平）1141226

