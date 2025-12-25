年末狂歡生悲！「液態氮調酒」超炫目 俄男喝下胃破裂命危

俄國男子喝下「液態氮調酒」，導致胃部「破裂」，急救後仍有生命危險。示意圖。（美聯社）

俄羅斯一場耶誕派對上，一名廚師端上一杯炫目的「液態氮雞尾酒」，一名男子在周遭慫恿下喝下這杯調酒，導致胃部「破裂」，急救後仍有生命危險。

《每日郵報》報導，該事件發生在莫斯科一家烹飪工作室舉辦的耶誕派對上，當時一名身分不明的廚師正為客人表演「冷凍秀」，使用液態氮調製出炫目的雞尾酒。液態氮常用於專業廚房，可以瞬間冷凍食材，但若在未完全揮發前攝入體內則很危險。

據目擊者稱，客人並未被告知風險，而且廚師還慫恿一名男子「立即」喝下這杯雞尾酒。一名38歲男子在周圍笑聲中喝下仍冒著白煙的調酒，不久後肚子劇痛倒地。

男子隨後被送醫急救，醫生診斷發現，液態氮在男子體內揮發成氣體快速膨脹，內部壓力擴張導致其胃部破裂，進行緊急手術修復器官後，仍在加護病房觀察。據報，男子已清醒，但醫生稱其傷況非常嚴重。

液態氮在室溫下會劇烈沸騰，專家警告，若在揮發成氣體前就食用，將導致嚴重內傷甚至死亡，因其會在體內迅速轉化為氣體，體積膨脹數百倍，進而導致胃破裂、內出血和器官損傷，極寒氣體還會凍傷內部組織，加重傷勢。

報導強調，用液態氮製作的飲品只有在其完全揮發後才安全。

