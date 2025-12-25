為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    空服員爆工作祕辛！穿制服「禁忌行為」曝光 連送水也要偷偷來

    2025/12/25 23:28 即時新聞／綜合報導
    穿著航空公司製服時，空服員有很多事情不能做。示意圖。（歐新社）

    和大多數的工作一樣，空服員在工作時也必須遵守一定的規範與守則。33歲的芭芭拉（Barbara Bacilieri）曾擔任空服員長達14年，近日分享空服員在穿著航空公司制服時「不能做的事」。

    英媒《每日郵報》報導，芭芭拉透露，空服員穿著制服時，除了不允許與他人有親密舉動，同時也禁止吸菸與使用電子菸，「接吻和任何公開的親密行為都是被禁止的。無論是傳統香菸還是電子菸，我們都不能抽。」

    據報導，空服員在穿著制服時也不能飲酒，這項規定屬於「嚴格禁止」，不過仍可以喝水，而咖啡與茶等飲品，對空服員來說也有一些限制，重點在於飲用的地點，「在登機門口喝咖啡是不被允許的。」此外，嚼口香糖或吹泡泡，同樣是在穿制服時被禁止的行為。

    另外，芭芭拉也提到了航空業的「內部祕辛」。雖然在航程中會提供飲用水，「但我們更傾向低調進行，不希望被其他人看到。」芭芭拉解釋，這乍看之下似乎無傷大雅，但公開遞送開水可能會引發連鎖反應，「如果乘客看到空服員手上拿著1杯水走過，其他座位的乘客就會立刻開始要求也要1杯。」

    「所以我們在拿水時會刻意遮掩。這不是硬性規定或航空公司的政策，而是從實務經驗中學來的小技巧。」芭芭拉強調，若同時間有許多乘客一起索取，會占用空服員大量的時間，在長程航班上尤其明顯。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

