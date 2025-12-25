與親哥哥失散60年！英男萬哩飛澳洲 耶誕節前家族遺憾變圓滿

英國64歲男子飛澳洲，與一出生就被送養、從未謀面的69歲親哥哥相認。示意圖。（情境照）

跨越1萬英里、飛行23小時，一場遲到了60多年的重逢在南半球上演。居住在英國威爾斯的64歲男子羅素（Russell Gower）本月飛抵澳洲布里斯本，首度與從未謀面的69歲親哥哥彼得（Peter）相認。彼得在50年代因社會風氣保守，出生後就被送養澳洲，兩兄弟直到近年透過基因檢測才確認血緣。這場跨海尋親不僅填補了家族長久遺憾，兩家人更計畫於耶誕節舉辦大型慶祝派對，為這段長達一甲子的分離劃下溫馨句點。

據《BBC》報導，這對親兄弟都出生於倫敦，父母是雷伊與吉兒。當年母親吉兒年僅15歲時未婚懷上彼得，在50年代的社會背景下，未婚生子被視為極大的污名與恥辱，也因此，彼得一出生就被安排送養，被帶往澳洲。

請繼續往下閱讀...

雷伊與吉兒後來結婚，生下二兒子羅素與小女兒潔姬，但關於彼得的存在，始終是家族中難以啟齒的祕密。彼得在澳洲生活了大半輩子，對自己的身世一無所知，直到近年才從養母的姊妹口中得知真相。彼得的孫女透過網路與基因檢測展開尋親大作戰，最終聯繫上遠在威爾斯的羅素。

羅素回憶，他青少年時期曾聽妹妹潔姬提過有個被送養的哥哥，但母親始終避而不談。2007年 母親吉兒癌症末期臨終前，曾試圖對羅素說出，「有些事必須讓你知道」，可惜未能親口說出祕密就撒手人寰。羅素感嘆，母親一生顯然深受這段創傷影響，雖然表面不露聲色，但心中定經常掛念失散的孩子。

羅素說，他多年前曾嘗試尋找哥哥的下落，但並未成功。直到彼得的孫女主動聯繫，完成DNA檢測確認手足關係，這段斷了60年的親情才重新連結。雖然兄倆身處世界兩端，成長背景截然不同，但羅素獨自飛抵布里斯本與彼得相見時，雙方在車道上握手相擁，感覺卻無比自然。

有趣的是，兩兄弟正式共處的時間，恰巧碰上母親吉兒的85歲冥誕，羅素認為這是冥冥之中的安排，彷彿繁星歸位，相信母親若在天有靈，看到兩個兒子能聚在一起喝啤酒聊天，定會感到無比欣慰。羅素說，這次重逢是一生難求的奇蹟。

羅素預計在澳洲停留3週，兩家人共17名成員耶誕節當天舉行盛大的戶外烤肉派對，正式慶祝這場跨國大團圓。雖然這場見面遲到了60年，但對兩兄弟而言，現在正是重啟親情最好的時機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法