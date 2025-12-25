平安夜返鄉奪命！墨西哥巴士墜深谷釀8死慘況曝光

墨西哥平安夜發生巴士墜谷車禍，造成8人死亡、19人受傷。（擷取自MILENIO臉書）

耶誕節前夕，墨西哥發生1起駭人的巴士車禍。昨（24日）下午5點左右，墨西哥東部韋拉克魯斯州（Veracruz）的1處蜿蜒道路上，1輛載滿乘客的巴士，失控墜落至超過182公尺深的邊坡，共造成8人死亡、19人受傷。

英媒《太陽報》今（25日）報導，車禍現場的畫面相當震撼，巴士翻覆後倒在山谷底部，救援人員也努力接近受困的乘客。韋拉克魯斯州政府表示，緊急救援人員整夜都在持續進行搜救與善後工作。

據報導，州政府的聲明指出，目前共有19名傷者正在接受治療，確認共有8人死亡，在緊急救難隊、民防單位、醫護人員與安全部隊抵達前，當地居民就率先協助救援傷者。該事發巴士從墨西哥城（Mexico City）出發，原本預計要抵達韋拉克魯斯州的奇孔特佩克鎮（Chicontepec），該地區以山脈、河流與熱帶景觀聞名。

此外，事故發生當時巴士為滿載，許多乘客正要返鄉過耶誕節，而死者中包含成人和兒童，事故原因目前尚未確認。

