    首頁 > 國際

    地獄前任！男狠殺前女友兒再引爆瓦斯 13歲籃球好手魂斷異鄉

    2025/12/25 21:22 即時新聞／綜合報導
    13歲英國籍少年不幸遭母親前男友刺殺，他所屬的籃球隊發文哀悼。（擷取自臉書）

    13歲英國籍少年不幸遭母親前男友刺殺，他所屬的籃球隊發文哀悼。（擷取自臉書）

    葡萄牙托馬爾（Tomar）發生家庭暴力慘案，年僅13歲的英國籍少年遭母親的前男友持刀刺殺，凶嫌行凶後輕生，還引爆瓦斯，雙雙送醫不治。當地警方透露，凶嫌不僅曾有殺人前科，這個家庭更有多次家暴報案紀錄，未料仍無法阻止這場奪命悲劇。

    綜合外媒報導，當地警方接獲家暴報案後趕往現場，發現少年阿爾菲（Alfie Hallett）的母親曾遭受束縛與毆打，趕緊將她送醫救治。不幸的是，13歲的阿爾菲與凶嫌身上都嚴重刀傷，儘管救護人員抵達時仍有生命跡象，但兩人最終仍當場死亡。警方入屋調查時，屋內瀰漫濃重瓦斯味，瞬間爆炸，導致一名警員受傷。

    初步調查顯示，犯案男子曾因謀殺罪服刑，而且這個家庭在2022年、2023年已有多次家暴報案紀錄。鄰居說，這家經常傳出爭吵聲，女方也曾於去年正式舉報前男友。原本以為只是頻繁的家庭糾紛，沒想到這次情況失控，導致毀滅性後果。英國外交部已介入，與葡萄牙當局聯繫，以提供家屬領事支援。

    阿爾菲生前是當地籃球隊的潛力球員，死訊傳出後，球隊在臉書貼出照片哀悼，「我們想告訴你我們多愛你，你將永遠活在我們心中，願你安息」。教練與隊友回憶，阿爾菲在事發前幾天才剛打完一場精彩的比賽，當時他在場上的表現優異且特別投入，如今看來「他彷彿知道那是他最後一場球賽」。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

