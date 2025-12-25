為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    耶老的「馴鹿魯道夫」陷生存危機 本世紀數量可能大減80％

    2025/12/25 19:36 編譯管淑平／綜合報導
    阿拉斯加北極地區的馴鹿。（歐新社檔案照）

    阿拉斯加北極地區的馴鹿。（歐新社檔案照）

    全球多地過耶誕節之際，幫耶誕老人拉雪橇的「紅鼻子馴鹿魯道夫」卻面臨生存危機。研究人員指出，氣候變遷和人類活動影響，正使馴鹿數量減少，根據近期發表的一份研究，馴鹿族群可能在2100年前減少高達8成。

    美國新聞網站Axios 24日報導，NOAA的「極地成績單」（Arctic Report Card）報告指出，全球的馴鹿（reindeer；北美稱caribou）族群在1990年代和2000年代初期達到高峰後，接著30年間大減約67%，從約550萬隻減少到約188萬隻。

    馴鹿是北地區居民的重要生活支柱，同時，透過馴鹿食用特定植物，影響植被生長，也促進生物多樣性。馴鹿族群減少格外令氣候學家憂心，因為牠們是高調適力動物，挺過多次導致長毛象、大地懶等其他巨型動物群的生物大滅絕，也從冰河時期以來的每一次氣候變遷中存活下來，但是現在牠們的未來卻不樂觀。

    今年8月在《科學進展》（Science Advances）期刊發表的一份報告指出，北美馴鹿最受氣候變遷威脅，北美未來適合馴鹿生存的棲地減少幅度，可能高於其他區域，馴鹿族群可能在2100年前減少高達80%。這份報告第一作者、澳洲阿得雷德大學研究員坎特里（Elisabetta Canteri）接受Axios訪問表示，她沒預料到這種衰減幅度。她原以為馴鹿經歷過多次氣候變遷循環，未來應不會受到這麼大的影響，「然而，我們見到的族群豐富度和分佈範圍的縮減幅度，比過去所見的還大，令人非常驚訝」。

    坎特里指出，溫室效應氣體之排放、開發計畫和其他人類活動，都是導致北美馴鹿數量減少的主要因素，她也強調，氣候是全球性，不同地區人類的行為，會對另一地區造成影響，且各國碳排量不一，都使此因果關係更複雜，而非僅單一大陸居民活動所致。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播