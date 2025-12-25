高市早苗不愛推杯換盞搏感情 自民黨內很焦慮

日本首相高市早苗（右）25日在東京出席日本財經界最大團體「經濟團體連合會」的會議，「經團連」會長筒井義信特地上前致意。（法新社）

上台迄今滿2個月的日本首相高市早苗的支持率仍居高不下，但她喜歡獨處、排斥在政治晚宴上推杯換盞搏感情，已招致黨內同志焦慮與不滿。

背負重責大任的首相一職自是高處不勝寒，但身為國家領導人也必須廣納百川，接觸各種不同意見；喜歡獨處的高市如何蒐集資訊以及與周遭人士交流，將是她日後執政的一大關鍵。

根據日媒，首相辦公室前工作人員爆料，消息要傳進首相辦公室並非易事；此話被解讀為雖已蒐集所有資訊，但僅少數能上達天聽，是故首相有必要刻意與外界互動。

但高市的近身助理卻表示，高市喜歡獨處與自行研究學習；此外，高市也被人說不擅長杯酒搏感情，即便當上首相也經常直接回官邸看文件。

這讓自民黨內瀰漫焦慮情緒，擔心內部垂直溝通受阻。儘管高市近身消息人士與首相辦公室高官堅稱，高市不斷透過電話與電子郵件與同黨國會議員交流，但據稱高市的未讀電郵數量多達1000封。1名自民黨高員甚至抱怨，有時根本聯繫不上高市。

高市的1名近身助理也就自民黨內不滿情緒提出警告，並以前首相石破茂遭黨內逼宮下台為例說，首相辦公室必須主動收集黨內訊息。

此外，高市上台2個月來幾乎沒有「杯酒社交」，也引人側目。已故前首相安倍晉三就任後前2個月，便與企業以及政黨高層舉行27場晚宴，另一名前首相菅義偉則辦了55場；前首相岸田文雄與石破茂即便一上台就面臨眾議院選舉，但也各出席超過10場晚宴。

但日媒分析高市就任首相後的行事曆發現，除了官方會議與外交活動，高市在首相官邸以外的地點只辦過2場晚宴，其中一次是與自民黨執行部；據稱自民黨副總裁麻生太郎當時曾建議高市，應該邀請黨內國會對策委員會與其他人吃飯。

但高市顯然並未從善如流。1名與高市關係密切的自民黨大老對此深感憂慮，直言高市應與商界人士餐敘以傾聽對方的真實心聲，畢竟光靠在會議上發表演講無法深化交情。

高市對酒宴文化的排斥還延伸到外交領域，接連缺席10月的「亞太經合會」（APEC）與11月「二十國集團」（G20）的峰會晚宴。

著有《葡萄酒與外交》一書的日本資深記者西川惠說，政治晚宴文化是男性主導社會的典型特徵，是時候該有所改變；但他也指出，外交場合的餐會對建立人脈極具意義，「我希望她（高市）重視餐會，以凸顯日本的存在。」

