出國注意！穿「這類衣服」通關恐遭攔截 一票網友曝超慘經驗

旅客搭機時應盡量避免穿著帶有亮片或金屬線的「閃亮衣服」，以免面臨更繁瑣的檢查，示意圖。（美聯社）

歲末年初是出國旅遊的旺季，許多民眾會穿上充滿節慶氛圍的華麗服飾。但美國運輸安全管理局（TSA）發文提醒，旅客搭機時應盡量避免穿著帶有亮片或金屬線的「閃亮衣服」。人體掃描儀對這類材質極為敏感，一旦觸發警報，就得面臨更繁瑣的額外檢查。

《紐約郵報》報導，美國運輸安全管理局日前發文表示「雖然我們不想澆熄大家的過節熱情，但不建議穿著閃亮的衣物去機場」。官方解釋，節慶服飾常見的亮粉、金屬線、亮片以及水鑽，都容易在通過人體掃描儀時發出異常訊號。即使是一件看似普通的針織衫，也可能因為其中的金屬絲線讓掃描系統無法正確辨識，導致安檢人員必須搜身檢查。

請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，引發許多受害網友分享慘痛經歷。有人透露曾穿著帶有金屬鉚釘裝飾的上衣，結果在機場經歷了「特別搜身待遇」；更有旅客因穿著「亮片星際大戰T-shirt」，被安檢人員反覆檢查是否有爆裂物殘留。網友無奈表示，有些閃亮材質分布在衣服夾層中，掃描儀無法判斷內部情況，最後只能接受人工全身拍打搜查，過程相當繁瑣。

除了衣服，牛仔褲上的水鑽飾品、含有金屬元素的髮飾，都被安檢列為「增加搜身機率」的單品。為了確保佳節期間機場通關效率，旅客在安檢時最好選擇穿著簡單、不含裝飾性的衣物，將華麗的「節慶戰袍」收入行李箱，等抵達目的地後再換上，以免在卡在安檢處耽誤行程。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法