願普廷滅亡 !澤倫斯基發表平安夜全國談話

烏克蘭總統澤倫斯基24日平安夜發表全國談話時，回顧烏克蘭傳統信仰，即天門在這晚打開，烏克蘭人民會許下一個願望，「願他滅亡，我們每個人心中或許都曾這麼想過」，無疑指向俄羅斯總統普廷。

《基輔獨立報》（Kyiv Independent）報導，澤倫斯基在談話中提到，烏克蘭人民在平安夜許下的願望，可能會是「願他（普廷）滅亡」，「但當我們向上帝祈禱時，我們當然會祈求更崇高的事物。我們祈求烏克蘭和平，我們為此奮鬥，我們為之祈禱，我們理應享有和平」。

澤倫斯基補充道，烏克蘭人民希望每個家庭都能和睦相處，每個孩子都能享受禮物、笑容，並對善良和奇蹟充滿信心。他也表達對善良和真理終將戰勝邪惡的希望，「願和平最終勝利，願我們能夠存在，願烏克蘭能夠存在」。

在12月23日的俄軍最新一次襲擊中，至少造成3人死亡，12人受傷。烏克蘭能源部指出，俄軍此次襲擊動用至少635架無人機和38枚飛彈，再次將目標對準烏克蘭的能源基礎設施，導致西部的羅夫諾州、捷爾諾波爾州和赫梅利尼茨基州「幾乎完全斷電」。

澤倫斯基表示，在耶誕節前夕，俄國人再次暴露他們的真面目。大規模砲擊、數百架無人機、彈道飛彈、匕首飛彈等，俄軍動用一切手段。這就是無神論者的襲擊方式。這就是那些與基督教或任何人類信仰毫無共同之處的人的所作所為。

他說，「但我們仍在堅持，我們互相扶持。今天，我們為所有在前線的人們祈禱，願他們平安歸來。為所有被俘的人們祈禱，願他們平安回家。為所有為保衛烏克蘭而犧牲的英雄們祈禱」。

