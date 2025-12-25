探月衛星激增 專家促設月球「衛星墳場」避險

月球和月球軌道衛星。（路透檔案照）

隨著各國和民間企業發展探月任務，預期未來20年部署月球的衛星將增加，研究人員警告，月球部份區域勢將成為這些太空設備的「墳場」，讓燃料耗盡的衛星和其他故障報廢的硬體設備，有墜落之處，遠離其他具有文化和科學重要性的區域。

英國《衛報》22日報導，研究星系天文學的英國杜倫大學高級研究員湯森（Fionagh Thomson）在12月於格拉斯哥召開的太空通訊會議，主持一場專家小組討論此議題。這些報廢衛星以每秒1.2英里的速度墜落，撞擊月球表面，大量碎片四散和劇烈震動，預期在月表留下的撞擊痕跡會長達數十公尺，並產生大量具磨蝕性的塵埃雲，可能遮蔽望遠鏡視野，或危及月表建築物、科學儀器，以及如人類首次登月足跡等歷史遺址。

倫敦大學行星科學教授克勞福（Ian Crawford）表示，雖然這問題尚不至於是立即的憂慮，但是隨著部署愈來愈多衛星，其中有些衛星墜落在具科學或文化重要性地點的機率就愈高，「我們確實需要為未來情況規劃」。

目前衛星營運者通常利用地球大氣層來處理報廢衛星，每年數千具報廢衛星在重返大氣層時焚毀。但是月球並無大氣層，必須另想他法，而且要快點找出方案，因為未來20年內已規劃的月球任務超過400項。

目前主要有三種選項：一是針對若仍有推進力和充足燃料的衛星，可改道使其離開月球，進入太陽軌道，但是此方法成本高；另一種是把這類衛星移到月球軌道上更偏遠的位置，不過月球重力場不均勻，使這種方式難以實行；第三種是讓衛星墜入月球表面，這方案需要事先的謹慎規劃。

英國太空總署法規辦公室首長波亞爾（Sarah Boyall）表示，聯合國的「月球活動諮詢行動小組」（Atlac）和目前由英國擔任主席的「跨機構太空碎片協調委員會」（IADC），正努力找出處理報廢月球衛星的最好方式。衛報報導，在月球表面劃出「墓園區」，目前是最被考慮的方案，將報廢衛星引導到指定地點墜毀，或者墜入既有巨大隕石坑，把迸發的碎片侷限在坑內。英國太空總署和簽署美國「阿提米絲協議」（Artemis accords）的國家，都正推動這種作法。

