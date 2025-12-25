絕地反攻！烏軍5天內燒戰機、毀船艦 連環打擊俄南部儲油槽

烏克蘭對俄羅斯能源設施發動連續打擊，繼週一炸毀塔曼油庫後，週四（25日）又以無人機襲擊特姆留克港（Temryuk），導致2座油槽起火燃燒。圖為日前俄羅斯布良斯克地區油槽遭無人機攻擊後起火畫面。（美聯社）

烏克蘭對俄羅斯本土的打擊力度持續升溫，能源設施成為首要目標。繼本週稍早攻擊油庫與戰機後，俄羅斯南部特姆留克港（Temryuk port）週四（25日）再度遭烏克蘭無人機襲擊，導致2座大型儲油槽起火燃燒，火勢迅速蔓延至2000平方公尺。這一系列精準打擊顯示，基輔正試圖透過癱瘓俄軍後勤與經濟命脈，動搖俄羅斯總統普廷在和平談判中的強勢地位。

據《法新社》報導，俄羅斯地區官員證實，25日的無人機攻擊引發了特姆留克港的嚴重火災。現場畫面顯示，滾滾濃煙直衝天際，消防人員正緊急搶救這座位於亞速海（Sea of Azov）沿岸的重要樞紐。這是烏軍在短短幾天內，對俄羅斯南部能源基礎設施發動的第二波重大打擊。

就在這場大火之前，烏克蘭官員才剛於22日證實，烏軍成功打擊了同樣位於克拉斯諾達爾（Krasnodar）地區的「塔曼石油天然氣公司」（Tamanneftegaz）油庫碼頭，造成一條管線、兩座碼頭與兩艘船艦受損。

除了能源設施，烏軍的打擊清單還包括高價值的軍事資產。烏克蘭武裝部隊參謀總部指出，1枚烏克蘭製飛彈日前擊中了位於被佔領的克里米亞半島奧列尼夫卡（Olenivka）的俄軍第92江河艦艇旅臨時基地。此外，烏克蘭游擊隊更於21日晚間潛入俄羅斯西部利佩茨克（Lipetsk）空軍基地，成功放火燒毀了2架停放中的俄軍Su-30戰機。

俄軍報復狂轟能源網 意圖「寒冬武器化」

面對烏克蘭的連續重拳，俄羅斯國防部除聲稱擊落部分無人機外，也隨即展開報復，持續鎖定烏克蘭的能源部門進行打擊。烏克蘭能源部表示，5個地區的能源基礎設施遭到夜間襲擊，意圖在嚴冬中切斷平民的供暖與電力。基輔當局痛批，這是俄軍將冬天「武器化」的殘暴戰術。

