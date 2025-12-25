前新疆書記馬興瑞舊部免職廣州書記 引發猜測

前新疆書記馬興瑞被查，昔日祕書郭永航也被免職廣州市委書記。圖為中國五星旗。（資料照）

中國官媒日前披露，中共廣東省委常委馮忠華接任廣州市委書記，前書記郭永航「另有任用」。郭永航為前新疆書記馬興瑞任職深圳市委書記時期的祕書，由於馬興瑞被查傳聞甚囂塵上，郭永航免職的消息也引發猜測。

據中共廣東省機關報「南方日報」24日消息，中共中央批准馮忠華出任廣州市委書記，免去郭永航的廣東省委常委、廣州市委書記職務，「中央另有任用」。

請繼續往下閱讀...

據公開資料，55歲的馮忠華曾任住建部科技與產業化發展中心主任、住建部城鄉規劃司司長；2019年6月出任海南省副省長，2022年4月轉任海南省委常委、組織部部長；兩年後出任廣東省委常委、組織部部長。

被免去廣州市委書記職務的郭永航今年60歲，2015年5月從廣東省深圳市鹽田區委書記升任深圳市委常委、祕書長；2018年2月調任珠海市委書記；2021年12月出任廣州市委副書記、代理市長；2022年1月任廣州市市長；2023年6月任廣東省委常委、廣州市委書記。

值得注意的是，郭永航是現任中央政治局委員馬興瑞任職深圳時期的大祕。

馬興瑞於2013年11月擔任廣東省委副書記、政法委書記，2015年3月兼任深圳市委書記；2016年12月任廣東省委副書記、副省長、代省長；2017年1月任省委副書記、省長；2021年12年任新疆自治區書記；2022年中共20大晉升中央政治局委員。

馬興瑞7月被免去新疆書記一職，當時官方也稱「另有任用」，迄今未發布他的新職。

馬興瑞2015年3月到深圳任職，郭永航5月就成為馬興瑞的祕書長；馬興瑞升任廣東省委副書記並擔任省長後，郭永航升任珠海市委書記。

馬興瑞7月卸任新疆書記後，缺席本月的中央經濟工作會議，這是他半個月內至少第二次缺席重要高層會議。網上不斷傳出馬興瑞「出事」的消息，並稱他涉及曾任職軍工系統的貪腐，官方則尚未公布任何消息。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法