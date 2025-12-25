為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    耶誕節籠罩恐攻陰影 澳洲總理宣布頒發英勇勳章「表彰最崇高人性」

    2025/12/25 17:36 編譯陳成良／綜合報導
    澳洲總理艾班尼斯（左）16日前往雪梨醫院，探視在邦代海灘恐攻中，冒死奪下槍手武器而受傷的敘利亞裔英雄艾哈邁德（右）。（美聯社）

    澳洲總理艾班尼斯（左）16日前往雪梨醫院，探視在邦代海灘恐攻中，冒死奪下槍手武器而受傷的敘利亞裔英雄艾哈邁德（右）。（美聯社）

    澳洲度過了一個籠罩在恐怖攻擊陰影下的耶誕節。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）25日宣布，將設立國家級英勇勳章（national bravery award），表彰在邦代海灘（Bondi Beach）反猶太恐怖攻擊中挺身對抗暴徒的平民與急救人員；他強調，儘管國家目睹了「最惡劣的邪惡」，但也見證了「最崇高的人性」。

    據《美聯社》報導，艾班尼斯在雪梨一場慈善午宴後的記者會上表示，今年的耶誕節因伊斯蘭國（IS）意識形態與反猶太主義驅動的恐攻而變得不同。這場發生於12月14日的慘案造成15人死亡，被視為澳洲自1996年以來最嚴重的屠殺事件。艾班尼斯特別提到，將建立特別榮譽制度，授予定義了勇氣與同情心的人士。

    在眾多英雄中，敘利亞裔澳洲穆斯林艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）的事蹟備受關注；他冒死從槍手手中奪下武器，自己也因此受傷。艾班尼斯指出，正是這些衝向危險的人們，展現了人性的光輝。

    新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）也呼籲澳洲人，在這「心碎與痛苦的2週」內，團結支持猶太鄰居，「澳洲人會支持他們，我們會幫助他們渡過難關。」

    為了遏止暴力，案發地新南威爾斯州議會趕在平安夜（24日）通過了被稱為「全國最嚴厲」的槍枝改革法案。新法規定個人擁槍數量上限為4把，並將泵動式（pump-action）等高風險槍枝重新分類；此外，擁槍執照的效期縮短為兩年，且僅限澳洲公民持有，並取消了被拒發執照者的覆核管道。

    柯民思坦言，單靠槍枝改革無法解決仇恨或極端主義，但政府不能在限制武器取得上毫無作為。新法同時禁止公開展示恐怖主義象徵，並賦予警方在恐攻後限制特定區域集會的擴大權力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播