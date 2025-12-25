耶誕節籠罩恐攻陰影 澳洲總理宣布頒發英勇勳章「表彰最崇高人性」

澳洲總理艾班尼斯（左）16日前往雪梨醫院，探視在邦代海灘恐攻中，冒死奪下槍手武器而受傷的敘利亞裔英雄艾哈邁德（右）。（美聯社）

澳洲度過了一個籠罩在恐怖攻擊陰影下的耶誕節。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）25日宣布，將設立國家級英勇勳章（national bravery award），表彰在邦代海灘（Bondi Beach）反猶太恐怖攻擊中挺身對抗暴徒的平民與急救人員；他強調，儘管國家目睹了「最惡劣的邪惡」，但也見證了「最崇高的人性」。

據《美聯社》報導，艾班尼斯在雪梨一場慈善午宴後的記者會上表示，今年的耶誕節因伊斯蘭國（IS）意識形態與反猶太主義驅動的恐攻而變得不同。這場發生於12月14日的慘案造成15人死亡，被視為澳洲自1996年以來最嚴重的屠殺事件。艾班尼斯特別提到，將建立特別榮譽制度，授予定義了勇氣與同情心的人士。

在眾多英雄中，敘利亞裔澳洲穆斯林艾哈邁德（Ahmed al Ahmed）的事蹟備受關注；他冒死從槍手手中奪下武器，自己也因此受傷。艾班尼斯指出，正是這些衝向危險的人們，展現了人性的光輝。

新南威爾斯州長柯民思（Chris Minns）也呼籲澳洲人，在這「心碎與痛苦的2週」內，團結支持猶太鄰居，「澳洲人會支持他們，我們會幫助他們渡過難關。」

為了遏止暴力，案發地新南威爾斯州議會趕在平安夜（24日）通過了被稱為「全國最嚴厲」的槍枝改革法案。新法規定個人擁槍數量上限為4把，並將泵動式（pump-action）等高風險槍枝重新分類；此外，擁槍執照的效期縮短為兩年，且僅限澳洲公民持有，並取消了被拒發執照者的覆核管道。

柯民思坦言，單靠槍枝改革無法解決仇恨或極端主義，但政府不能在限制武器取得上毫無作為。新法同時禁止公開展示恐怖主義象徵，並賦予警方在恐攻後限制特定區域集會的擴大權力。

