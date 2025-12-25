發展自主軍工產業 以色列宣示10年投資3.46兆

以色列總理納坦雅胡。（美聯社檔案照）

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，以色列未來十年將投資1100億美元（約新台幣3兆4597億元），發展自主軍工產業。

法新社報導，納坦雅胡在以色列南部一座空軍基地舉行的軍事儀式中發表演說時指出：「我已經批准未來十年間投入總額3500億謝克爾（shekel，約1100億美元），為以色列建立自主軍工產業。」

他說，發展本國軍事工業將有助於提升國家安全。「我們希望減少對任何一方的依賴，即使朋友也如此。我們國防工業中最傑出的人才正在勤奮研發將會保證以色列在未來戰場上取得優勢的武器系統。」

拜以色列與美國間長期存在國防合作協議所賜，以色列軍隊使用的軍事裝備大多來自美國。

根據美國國會的統計數據，華府2025年向以色列提供了33億美元軍事資助，以及5億美元飛彈防禦合作經費。

經長達2年在不同戰線上多頭開戰，以色列的軍事資源已然吃緊。有些國家為抗議加薩攀升的死亡人數而停止軍售，或在戰爭不同階段祭出限制措施。

根據以色列政府的數據，2026年以色列將把約16%的公共預算投入國防，約為350億美元。這在總預算2080億美元中占很大比重。

與哈瑪斯（Hamas）的戰爭於2023年10月爆發之前，以色列的國防預算約為204億美元。

